Նոր հավակնորդ սմարթֆոնների խաղում. The Nothing Phone 2

Աշխարհում, որտեղ գերակշռում են iPhone-ները և Android-ները, լոնդոնյան Nothing ընկերությունը մտել է սմարթֆոնների շուկա իր նորարար Nothing Phone 2-ով: Նախագծված որպես ավանդական սմարթֆոնների ավելի քիչ շեղող այլընտրանք՝ Nothing Phone 2-ն առաջարկում է յուրօրինակ օգտատերերի փորձ:

Որպես iPhone-ի մոլի օգտատեր 16 տարի, ես որոշեցի ընդմիջել իմ սովորական սարքից և փորձել Nothing Phone 2-ը Եվրոպայով մեկ 2-շաբաթյա ճանապարհորդության ընթացքում: Չնայած իմ տեքստերի սկզբնական ճշգրտմանը, որոնք կանաչ էին, ես հասկացա, որ կարող եմ գոյատևել առանց իմ սիրելի iPhone-ի:

Apple-ի iPhone-ները եղել են սմարթֆոնների տեխնոլոգիայի մարմնացում, սակայն յուրաքանչյուր նոր թողարկումով փոփոխությունները դառնում են ավելի քիչ նշանակալի: Գնալով ավելի դժվար է դառնում սպառողներին համոզել թարմացնել, քանի որ բարելավումները աննշան են թվում, ինչպիսիք են տեսախցիկի թարմացումը կամ մարտկոցի փոքր բարելավումները:

Այստեղ է հայտնվում Nothing Phone 2-ը: Ստեղծվել է տեխնոլոգիական ձեռներեց Կարլ Պեյի կողմից, Nothing-ը թարմացնում է սմարթֆոնների փորձը: Nothing Phone 2-ն աշխատում է Android օպերացիոն համակարգով և ունի յուրահատուկ գրաֆիկական ինտերֆեյս և «Glyph» ծանուցման լույսերը սարքի հետևի մասում:

Ի տարբերություն գունագեղ հավելվածների պատկերակներով ավանդական սմարթֆոնների, Nothing-ը այլ մոտեցում ունի: Հավելվածների մոնոխրոմատիկ պատկերները միտումնավոր նախագծված են՝ նվազեցնելու հեռախոսը չափից դուրս օգտագործելու գայթակղությունը: Դիզայնի այս ընտրությունը նպատակ ունի նվազագույնի հասցնել շեղումները և խթանել սմարթֆոնի ավելի կենտրոնացված և ուշադիր փորձը:

Սմարթֆոնների սովորական փորձին այլընտրանք առաջարկելով՝ Nothing Phone 2-ը մարտահրավեր է նետում Apple-ի և Android-ի գերակշռող արդյունաբերության ստատուս-քվոյին: Այն նոր տարբերակ է տրամադրում նրանց համար, ովքեր փնտրում են ավելի քիչ ուշադրությունը շեղող սարք: Արդյո՞ք Nothing Phone 2-ը զանգվածային գրավչություն ձեռք կբերի, դեռ պետք է պարզել, բայց դա, անկասկած, հետաքրքիր հավելում է շուկայում:

