EA-ն հայտարարում է Project Rene. Sims-ի հաջորդ սերնդի խաղը ներբեռնելու համար անվճար կլինի

EA-ն նոր մանրամասներ է բացահայտել իր հաջորդ սերնդի Sims խաղի մասին, որը կրում է Project Rene ծածկագիրը: Behind The Sims-ի շնորհանդեսի ժամանակ բլոգային գրառման մեջ ընկերությունը հայտարարեց, որ խաղը հասանելի կլինի անվճար ներբեռնման տեսքով: Այս քայլը հետևում է անցած տարի The Sims 4-ի՝ անվճար խաղալու հաջողությանը:

Project Rene-ի անվճար ներբեռնման տարբերակը նշանակում է, որ խաղացողները կկարողանան միանալ, խաղալ և ուսումնասիրել խաղը՝ առանց բաժանորդագրության, հիմնական խաղի գնման կամ էներգիայի մեխանիկայի անհրաժեշտության: EA-ն մտադիր է հեշտացնել խաղացողներին հրավիրել կամ միանալ ընկերներին և զգալ նոր հնարավորություններ, պատմություններ և մարտահրավերներ:

Այնուամենայնիվ, EA-ն պարզաբանեց, որ խաղը դեռևս կունենա գնելու բովանդակություն և փաթեթներ, որոնք նման են The Sims 4-ին: EA-ն օրինակ է բերել հիմնական եղանակը որպես անվճար հատկություն բոլորի համար ավելացնելու մասին, մինչդեռ ապագա փաթեթները կարող են կենտրոնանալ հատուկ թեմաների վրա, ինչպիսիք են ձմեռային մարզաձևերը կամ մրցումները:

Project Rene-ի թողարկումը չի նշանակում The Sims 4-ի աջակցության ավարտ: EA-ն նախատեսում է տեսանելի ապագայում շարունակել թարմացումներ և նոր բովանդակություն տրամադրել The Sims 4 համայնքի համար:

Թեև գործարկման կոնկրետ ամսաթիվ չի հայտարարվել, EA-ն աշխատել է Project Rene-ի զարգացման ավելի թափանցիկ գործընթացի ուղղությամբ: Ընկերությունն ավելի վաղ հայտնել էր, որ խաղը կառաջարկի ինչպես միայնակ, այնպես էլ բազմախաղացող փորձառություններ, իսկ բազմախաղացող բաղադրիչի մասին ավելի շատ տեղեկություններ կհայտնվեն տարվա ընթացքում:

Աղբյուր՝ [The Verge](աղբյուր)