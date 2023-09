The First Descendant-ը ներկայացնում է նոր հերոսին՝ Շարեն Ջուլսիային.

Nexon-ի գալիք թալանչի հրաձիգը՝ The First Descendant-ը, մեծ աղմուկ է բարձրացրել խաղացողների շրջանում: Unreal Engine 5-ի կողմից ստեղծված այս հաջորդ սերնդի խաղը պատրաստվում է թողարկվել PC-ի, PS5-ի և Xbox Series X|S-ի համար: Վերջերս ներկայացվեց Շերեն Ջուլիսիա անունով նոր հերոսը, որը ցուցադրում էր իր մահացու կարողությունները գեյմփլեյի բացահայտման թրեյլերում:

Շարեն Ջուլիսիան՝ կիսով չափ կին, կիսամեքենայի հմայիչ կերպարը, յուրօրինակ խաղաոճ է բերում «Առաջին սերունդ»: Նրա հմտությունը կայանում է նրանում, որ կռվում է մոտ տարածությունից, ինչը նրան դարձնում է իդեալական ընտրություն այն խաղացողների համար, ովքեր նախընտրում են ագրեսիվ մարտավարություն: Շերենն օգտագործում է քողարկումը և՛ գաղտագողի մոտեցման, և՛ արագ նահանջի համար՝ թույլ տալով նրան մոտենալ իր թշնամիներին աննկատ:

Շերենի պասիվ հմտություններից մեկը՝ Assassinator-ը, նրան հնարավորություն է տալիս մեծ վնաս հասցնել թշնամիներին, ովքեր նրան չեն ուղղված: Այս ունակությունն ավելի է ուժեղացնում նրա մահացու ազդեցությունը մարտի դաշտում: Բացի այդ, Շերենն ունի մի շարք ակտիվ հմտություններ, որոնք մեծացնում են նրա հարձակողական ներուժը: Նրա Cutoff Beam-ը սանձազերծում է էլեկտրական ճառագայթային հարձակումը, որը ոչ միայն վնաս է հասցնում, այլև կիրառում է Էլեկտրահարման էֆեկտ իր թիրախներին:

Մեկ այլ ակտիվ հմտություն, որը նա տիրապետում է, ակտիվ քողարկումն է, որը թաքցնում է նրա ներկայությունը մինչև նա սանձազերծի հարձակումը: Այս տեխնիկան գործարկում է «Որոգայթ» ռեժիմը, երբ քողարկումն ավարտվում է, ինչը մեծացնում է նրա հաջորդ հարվածի վնասը: Բացի այդ, Շերենը կարող է գործարկել Shock Nuts-ը, պայթուցիկները, որոնք ապշեցնում են իր հակառակորդներին, և Flash Daggers-ը, որոնք բազմաթիվ արկեր են արձակում թշնամիների վրա իր թիրախի տիրույթում: Այս դաշույնները պայթուցիկ վնաս են հասցնում և առաջացնում էլեկտրահարման էֆեկտ:

The First Descendant-ը խոստանում է մատուցել հուզիչ գեյմփլեյ և ինտենսիվ մարտեր, իսկ Շարեն Ջուլիսիան ավելացնում է ևս մեկ հետաքրքիր երեսակ խաղին: Խաղացողները կարող են ակնկալել գործողություններով լի փորձ այս մահացու կես կին, կես մեքենա մարդասպանի հետ: Հետևե՛ք խաղի նոր բացառիկ կադրերին, քանի որ IGN-ը շուտով կբացահայտի ավելի շատ մանրամասներ The First Descendant-ի մասին:

Սահմանումներ:

- Looter shooter. Տեսախաղերի ենթաժանր, որը միավորում է թալանի և հրաձգության տարրերը, որտեղ խաղացողները մարտական ​​գործողությունների ժամանակ հավաքում են զենք, զինամթերք և հանդերձանք:

– Unreal Engine 5. Epic Games-ի կողմից ստեղծված նորագույն խաղերի մշակման շարժիչ:

– Էլեկտրահարման էֆեկտ. խաղի մեխանիկ, որը լրացուցիչ վնաս է հասցնում կամ կարգավիճակի էֆեկտներ էլեկտրական հարձակման հետևանքով խոցված թիրախներին:

Աղբյուրները `

– Ռայան Մաքքաֆրի՝ IGN-ի նախադիտումների գործադիր խմբագիր և Xbox շոուի և հարցազրույցի շոուի վարող: