Տեխնոլոգիական տարին մեկնարկում է Apple-ի իրադարձություններով և Dreamforce կոնֆերանսով

Սեպտեմբերի երկրորդ շաբաթը նշանավորում է նոր տեխնոլոգիական տարվա սկիզբը, խոշոր իրադարձություններով, ինչպիսիք են Apple-ի iPhone-ի իրադարձությունը և Salesforce-ի Dreamforce կոնֆերանսը, որոնք երանգ են տալիս ոլորտին: Այս իրադարձությունները նաև ազդարարում են տեխնոլոգիական կոնֆերանսի սեզոնի մեկնարկը՝ Meta Platforms-ի, Microsoft-ի և Oracle-ի համար նախատեսված շոուներով:

Շատ սպասված իրադարձություններից մեկը Arm Holdings-ի նախնական հրապարակային առաջարկն է, որը ակնկալվում է, որ չիպերի դիզայներին գնահատվում է 50-54.5 միլիարդ դոլար: Այս IPO-ն, Instacart-ի առաքման ստարտափի պլանավորված հրապարակային առաջարկի հետ մեկտեղ, կարող է վերածնել քնած տեխնոլոգիական IPO շուկան: Այս տարի խաղադրույքները մեծ են, քանի որ իրավական մարտերը, մակրոտնտեսական պայմանները, Չինաստանի հետ առևտրային պատերազմը և կարգավորող մարտահրավերները մտահոգություններ են առաջացրել:

Շաբաթվա իրադարձությունները ընդգծում են ինչպես հնարավորությունները, այնպես էլ տեխնոլոգիական արդյունաբերության խնդիրները: Arm's IPO-ն ցուցադրում է տեխնոլոգիաների և արհեստական ​​ինտելեկտի ուժը, մինչդեռ Google-DoJ-ի գործը մտահոգություններ է առաջացնում մի քանի ընկերությունների կողմից կիրառվող հզորության վերաբերյալ: Արդարադատության նախարարությունը պնդում է, որ Google-ը ապօրինի կերպով ձեռք է բերել համաձայնագրեր հեռախոս արտադրողների և ինտերնետ բրաուզերների հետ՝ որոնման համակարգերի շուկան մենաշնորհելու համար:

Միևնույն ժամանակ, Սենատի հանձնաժողով է հրավիրվում՝ քննարկելու AI-ի պատասխանատու օգտագործումը, և մշակվում է երկկուսակցական օրենսդրություն՝ AI կարգավորելու համար: Նույնիսկ տեխնոլոգիական հսկաները, ինչպիսիք են Apple-ը և Salesforce-ը, անձեռնմխելի չեն մարտահրավերներից, քանի որ Apple-ը բախվում է եկամուտների և վաճառքի հետ կապված խնդիրների հետ, իսկ Salesforce-ը մտածում է Dreamforce-ի տեղափոխման մասին՝ Սան Ֆրանցիսկոյում թմրամիջոցների օգտագործման և անօթևանության հետ կապված մտահոգությունների պատճառով:

Տեխնոլոգիական լանդշաֆտի վրա հայտնված հիմնական մտահոգությունը AI-ն է: Քննարկումների դռնփակ բնույթը և արդյունաբերության գերիշխող խաղացողների կողմից կարգավորող մարմինների գրավման ներուժը հարցեր են առաջացնում կանոնակարգերի արդարության վերաբերյալ: Սակայն արդարադատության նախարարության ներգրավվածությունը խնդրին լրջություն է հաղորդում։

Ընդհանուր առմամբ, այս խցանված տեխնոլոգիական շաբաթը հիմք է ստեղծում գալիք տարում տեխնոլոգիական արդյունաբերության համար՝ հնարավորությունների, մարտահրավերների և կարգավորիչ մտահոգությունների խառնուրդով:

