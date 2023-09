Evie Networks-ը ընդլայնում է համագործակցությունը Դեն Մերֆիի հետ՝ ավելի շատ EV լիցքավորման կայաններ տեղադրելու համար

Evie Networks ընկերությունը, որը մասնագիտացած է հանրային EV լիցքավորիչների ոլորտում, հայտարարել է Dan Murphy's-ի հետ ընդլայնված համագործակցության մասին՝ իրենց խանութների վայրերում լրացուցիչ լիցքավորման կայաններ տեղադրելու համար: Արդեն հինգ լիցքավորման կայան է տեղադրվել Դեն Մերֆիի խանութներում Ավստրալիայում, իսկ վեցերորդ կայանը նախատեսված է Վիկտորիա նահանգի Բրոդմիդոուս քաղաքում:

Այս համագործակցությունը դրական քայլ է էլեկտրական մեքենաների լիցքավորման ենթակառուցվածքի հասանելիության բարելավման ուղղությամբ: Ընդլայնելով Dan Murphy's խանութների լիցքավորման կայանների ցանցը, ավելի շատ EV սեփականատերեր կունենան հարմար մուտք դեպի լիցքավորման սարքեր՝ գնումներ կատարելիս կամ գործեր կատարելիս: Այն նաև համահունչ է կայուն տրանսպորտային տարբերակների աճող պահանջարկին:

Twitter-ը ենթադրաբար Shadowbans The New York Times-ը, խոշոր գովազդատու

Զարմանալի քայլով Twitter-ը, որն այժմ հայտնի է X անվամբ, ստվերում է արգելափակել The New York Times-ը՝ թույլ չտալով օգտատերերին տեսնել թվիթներ, որոնք հղում են կատարում թերթի բովանդակությանը: Այս գործողությունը հատկապես հեգնական է, քանի որ The New York Times-ը X-ի գլխավոր գովազդատուներից մեկն է և գովազդային արշավներ է վարում իր սպորտային The Athletic կայքի համար:

The New York Times-ի կայքին հղվող թվիթերում ներգրավվածությունը զգալիորեն նվազել է հուլիսի վերջին և շարունակել է նվազել ողջ օգոստոսին: Այս անկումը նկատվեց՝ համեմատելով ներգրավվածությունը այլ խոշոր լրատվական ծառայությունների թվիթերի հետ, ինչպիսիք են BBC-ն, CNN-ը, Politico-ն, Wall Street Journal-ը և Washington Post-ը: Նույն ժամանակահատվածում այս մրցակցող լրատվական կայքերի գրառումների հետ ներգրավվածությունը կա՛մ բարձրացավ, կա՛մ մնաց հետևողական:

Հաղորդվում է, որ Meta-ն (նախկին Facebook) զարգացնում է AI-ի առաջադեմ մոդել՝ OpenAI-ի հետ մրցակցելու համար

Ենթադրվում է, որ Meta-ն կառուցում է զարգացած AI մոդել, որը նպատակ ունի համապատասխանեցնել OpenAI-ի հանրաճանաչ լեզվական մոդելի՝ GPT-4-ի արդյունավետությանը: Այս AI գործիքը կստեղծի տեքստ և վերլուծություն՝ ուղղված բիզնեսին: Այս նախաձեռնության նպատակն է մրցակցել AI նոր մոդելների ներհոսքի հետ, որոնք մտնում են շուկա: Այս նպատակին հասնելու համար Meta-ն, ըստ լուրերի, ձգտում է ձեռք բերել առաջադեմ Nvidia չիպեր:

Ակնկալվում է, որ Meta-ի կողմից մշակվող AI մոդելը կօգնի բիզնեսներին տարբեր ձևերով, ներառյալ բարդ տեքստի ստեղծումը, բարդ վերլուծությունների կատարումը և լրացուցիչ արդյունքի ստեղծումը: Առաջարկելով այս ծառայությունները՝ Meta-ն մտադիր է մրցակցային առավելություն հաստատել արհեստական ​​ինտելեկտի շուկայում։

Ինտերնետային արխիվը բողոքարկում է էլեկտրոնային գրքերի գրադարանի հայցի կորուստը

Ինտերնետ արխիվը հայտարարել է իր մտադրության մասին բողոքարկելու իր էլեկտրոնային գրքերի գրադարանի հեղինակային իրավունքի վերաբերյալ վերջին կորուստը: Կարգավորումից հետո Արխիվն արդեն սահմանափակել է իր որոշ գրքերի հասանելիությունը: Սկզբնական վճիռը սահմանում էր, որ Արխիվի կողմից գրքերի սկանավորումը չի ենթարկվում ԱՄՆ արդար օգտագործման օրենքին: Հետևաբար, կայքը ստիպված էր սահմանափակել հանրային հասանելիությունը հեղինակային իրավունքով պաշտպանված կոմերցիոն հասանելի գրքերին:

Ինտերնետ Արխիվի՝ բողոքարկելու որոշումը ընդգծում է նրանց հանձնառությունը՝ պահպանելով գիտելիքների և գրականության հասանելիությունը, միաժամանակ անդրադառնալով հեղինակային իրավունքի սեփականատերերի կողմից բարձրացված մտահոգություններին: Այս դեպքը ընդգծում է թվային գրադարանների և թվային դարաշրջանում արդար օգտագործման շուրջ շարունակվող մարտահրավերներն ու բանավեճերը:

Պոտենցիալ Բնակելի Էկզոմոլորակ՝ K2-18b, որը հայտնաբերել է Ջեյմս Ուեբ տիեզերական աստղադիտակը

Ջեյմս Ուեբ տիեզերական աստղադիտակը հայտնաբերել է K2-18b էկզոմոլորակ, որն ունի բնակելիության և այլմոլորակային կյանքի որոնման ներուժ: Ենթադրվում է, որ 2015 թվականին հայտնաբերված K2-18b-ն ունի հեղուկ ջրային օվկիանոս իր մակերեսին և կարող է պարունակել մեթան, ածխածնի երկօքսիդ և դիմեթիլ սուլֆիդ: Այս էկզոմոլորակը զգալիորեն մեծ է Երկիր մոլորակից՝ իր չափսերով 8.6 անգամ և եզակի հնարավորություն է տալիս մեր գալակտիկայում գիտական ​​հետախուզման համար:

Քանի որ մենք շարունակում ենք մեր սեփական մոլորակին նմանվող էկզոմոլորակներ հայտնաբերել, Երկրից այն կողմ կյանքի որոնումը գնալով ավելի գրավիչ է դառնում: K2-18b-ն առաջարկում է հետաքրքրաշարժ հայացք մեր արեգակնային համակարգից դուրս բնակելի աշխարհների հնարավորության մասին:

