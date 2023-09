Ըստ լուրերի, Nintendo Switch 2-ը կունենա բարելավված կատարողականություն և կրճատված բեռնման ժամանակներ

Շատ սպասված Nintendo Switch 2-ի մասին խոսակցությունները շարունակում են շրջանառվել, նոր մանրամասներ են հայտնվում դրա կատարողականի և առանձնահատկությունների մասին: Վստահելի աղբյուրները պնդում են, որ կոնսոլը գաղտնի ցուցադրություն է ունեցել Gamescom-ում օգոստոսին, և այժմ երրորդ աղբյուրը հաստատել է այդ պնդումները և ավելացրել լրացուցիչ տեղեկություններ:

Ըստ Eurogamer-ի և VGC-ի հաղորդումների, խոսվում է, որ Switch 2-ը կաշխատի «The Legend of Zelda: Breath of the Wild»-ն ավելի բարձր կադրերի արագությամբ և լուծաչափով, ինչը խոստումնալից է հնչում հայտնի խաղի երկրպագուների համար: Nate The Hate-ը, որը նախկինում վստահելի Nintendo-ի ինսայդեր էր, նույնպես աջակցել է այս պնդումներին և բացահայտել է ավելի շատ մանրամասներ, որոնք լսել է կոնսոլի մասին:

Nate The Hate-ի կողմից հիշատակված մեկ ուշագրավ բարելավումը բեռնման ժամանակի զգալի կրճատումն է: Նա նշում է, որ նոր սարքավորումը թույլ է տվել խաղերի համար ակնթարթային բեռնման ժամանակներ, հատկապես հիմնական ընտրացանկից բեռնման ժամանակ: Սա մեծ բարելավում է սկզբնական Switch-ի համեմատ, որն ուներ մոտ 30 վայրկյան բեռնման ժամանակ:

Կատարման առումով, Nate The Hate-ը պնդում է, որ «Breath of the Wild»-ն աշխատում էր վայրկյանում 60 կադր արագությամբ՝ 4K լուծաչափով Switch 2-ում: Նա նաև նշեց, որ վահանակն ունի առաջադեմ ճառագայթների հետագծման հնարավորություններ, որոնք նման են PlayStation-ին: 5-ը և Xbox Series X/S-ը կարող են հասնել: Այնուամենայնիվ, նա պարզաբանում է, որ Switch 2-ի հումքային հզորությունը ակնկալվում է, որ ցածր կլինի Xbox Series S-ից:

Դա փոխհատուցելու համար Switch 2-ը կարող է օգտագործել նոր տեխնոլոգիա, որը կոչվում է DLSS (խորը ուսուցման սուպեր նմուշառում), որը կարող է նմանակել 4K լուծումը ցածր էներգիա ունեցող սարքերում: Սա կարող է համեմատելի տեսողական փորձ ապահովել բնիկ 4K-ի հետ՝ միաժամանակ պահպանելով կատարողականի արդյունավետությունը:

Թեև դեռևս անորոշություն կա Switch 2-ի հետընթաց համատեղելիության և պաշտոնական բացահայտման/գործարկման ամսաթվերի վերաբերյալ, Nate The Hate-ն առաջարկում է, որ հաջորդ Nintendo Direct-ը կհեռարձակվի մոտավորապես երեք օրից, հնարավոր է սեպտեմբերի 14-ին: Կարևոր է նշել, որ Nintendo Directs-ը սովորաբար տեղի է ունենում ս.թ. հինգշաբթի օրերին.

Եզրափակելով, Nintendo Switch 2-ի խոսակցությունների առանձնահատկությունները ցույց են տալիս բարելավված կատարումը, բեռնման ժամանակի կրճատումը և DLSS տեխնոլոգիայի հնարավոր օգտագործումը: Երկրպագուները անհամբեր սպասում են Nintendo-ի հետագա թարմացումներին այս շատ սպասված վահանակի վերաբերյալ:

Աղբյուրները `

- Եվրոգամեր

- VGC