Ինչպես գումար աշխատել Starfield-ում մաքսանենգ ապրանքների վաճառքից

Համառոտ. Starfield-ում գումար վաստակելը կարող է ժամանակատար գործընթաց լինել, բայց կան այդ գործընթացը արագացնելու ուղիներ: Ամենահեշտ մեթոդներից մեկը թշնամու շենքերում և նավերում հայտնաբերված մաքսանենգ, ապօրինի իրերի, օրինակ՝ հավաքված օրգանների վաճառքն է: Մաքսանենգ ապրանքը նշված է դեղին խորհրդանիշով և կարող է վաճառվել զգալի շահույթով: Մաքսանենգ ապրանքներ վաճառելու լավագույն վայրը The Den տիեզերակայանն է, որը գտնվում է The Wolf համակարգում: Ձեր նավը The Den-ում նավահանգստի համար անհրաժեշտ է հասնել կայարանից 500 մ հեռավորության վրա: The Den-ի ներսում դուք կգտնեք Առևտրի մարմնի վաճառողին, որն ունի 11,000 վարկ և առաջարկում է հարմար վայր ձեր մաքսանենգ ապրանքը վաճառելու համար:

The Den-ում մաքսանենգ ապրանք վաճառելիս դուք ժամանելուն պես չեք սկանավորվի, թեև այն UC-ի ռազմական կառույց է: Առևտրի մարմնի վաճառողի վարկերը վերականգնելու համար դուք պետք է սպասեք ընդհանուր առմամբ 48 ժամ՝ երկու անգամ նստելով կամ քնելով 24 ժամ: Ձեր հարմարության համար Առևտրի մարմնի դիմաց կան աթոռներ:

Կարևոր է նշել, որ The Den in The Wolf համակարգում ճիշտ տեղակայումն է, քանի որ այնտեղ կա նաև հին, ավերված որջ: Բացի այդ, կա հնարավորություն, որ դուք հանդիպեք Առևտրային մարմնի առևտրային նավի՝ տիեզերքով ճանապարհորդելիս, բայց խորհուրդ է տրվում վաճառել The Den-ում՝ երաշխավորված տեղ ապահովելու համար:

Եթե ​​ցանկանում եք առավելագույնի հասցնել ձեր եկամուտը մաքսանենգ ապրանքներից, մտածեք ներդրումներ կատարել առևտրի հմտության մեջ որքան հնարավոր է շուտ: Սոցիալական այս հմտությունը թույլ է տալիս վաճառել իրերը 10%-ով ավելի թանկ և դառնում է ավելի շահավետ յուրաքանչյուր վարկանիշով:

Ընդհանուր առմամբ, Starfield-ում մաքսանենգ ապրանքների վաճառքը արագ գումար վաստակելու շահութաբեր միջոց է: Հիշեք, որ զգույշ եղեք և խուսափեք մաքսանենգ ապրանքների հետ բռնվելուց՝ օգտագործելով պաշտպանված բեռներ կամ արագ ճանապարհորդելով տարածքից դուրս՝ նախքան անվտանգության ծառայությունը ձեր նավը սկանավորելը:

Աղբյուր՝ IGN – Միրանդա Սանչես, IGN-ի ուղեցույցների գործադիր խմբագիր