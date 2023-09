Մարիոյի դեսպանի առեղծվածը. Չարլզ Մարտինեի նոր դերը

Իրադարձությունների զարմանալի շրջադարձով լեգենդար ձայնային դերասան Չարլզ Մարտինետն այլևս չի պատրաստվում մարմնավորել Մարիոյին Nintendo-ի ապագա խաղերում: Փոխարենը նա կստանձնի «Մարիո դեսպանի» դերը։ Այս հայտարարությունը երկրպագուներին շփոթության մեջ գցեց և հետաքրքրվեց, թե ինչ է ենթադրում այս նոր պաշտոնը և ինչու Մարտինեն այլևս չի բարձրաձայնում իտալա-ամերիկացի սիրելի ջրմուղագործի մասին:

Այս հարցերը լուծելու համար Nintendo-ն և Martinet-ը հրապարակեցին մի գեղեցիկ տեսանյութ, որում նրանք քննարկում են իրենց համատեղ անցյալը և իրենց ընկերությունը: Թեև տեսանյութը ներառում է անձնական անեկդոտներ և հիշողություններ, այն նաև փորձում է լույս սփռել «Մարիո դեսպանի» դերի վրա։ Սակայն բացատրությունը մնում է մշուշոտ։

Տեսահոլովակում խաղի տնօրեն Շիգերու Միյամոտոն գովաբանում է Մարտինեին՝ Մարիոյի կերպարի միջոցով ուրախություն տարածելու և մարդկանց դեմքերին ժպիտներ հաղորդելուն նվիրվածության համար: Միյամոտոն նշում է, որ Մարտինետը կշարունակի ճանապարհորդել աշխարհով մեկ, հանդիպել երկրպագուների հետ և կատարել ծանոթ ձայներ միջոցառումների ժամանակ, ինքնագրեր ստորագրել և ներգրավվել համայնքի հետ: Այնուամենայնիվ, տեսահոլովակը չի կարողանում պարզել, թե ով է ձայնավորելու Մարիոյին ապագա խաղերում կամ ինչու Մարտինետն այլևս դերում չէ մոտ 30 տարի անց։

Թեև Մարտինեի նոր դերի առանձնահատկությունները՝ որպես «Մարիո դեսպան» մնում են անհասկանալի, ակնհայտ է, որ Nintendo-ն գնահատում է կերպարի իր խորհրդանշական կերպարը: Ընկերությունը ցանկանում է պահպանել այն կախարդանքը, որը Մարտինետը բերում է այդ դերին, նույնիսկ եթե նրան չընտրեն Մարիոյի ապագա խաղերում:

Մինչ երկրպագուները անհամբեր սպասում են Super Mario Bros. Wonder-ի թողարկմանը հոկտեմբերի 20-ին, նրանք մտածում են, թե ով է այժմ հնչյունավորելու Մարիոյին և ինչ է դա նշանակում ֆրանշիզայի ապագայի համար: Մարիոյի երկրպագուների համար հոկտեմբերը կլինի և՛ կարոտախտի, և՛ վերահայտնագործման ամիս, քանի որ խաղը նոր խաղային ուղղություն է ստանում, որտեղ առաջատարը նոր ձայնային դերասանն է:

