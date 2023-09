Nintendo Switch 2-ի լուրերը. Breath of the Wild Demo-ն ցուցադրեց բարելավված գրաֆիկա և բեռնման ժամանակներ

Վերջերս լուրեր են պտտվում Nintendo-ի հաջորդ կոնսոլի մասին, որը նախապես կոչվում է «Switch 2»: Ըստ Eurogamer-ի և VGC-ի հաղորդումների՝ ընտրված ծրագրավորողներ հնարավորություն ունեցան ցուցադրել վահանակը Gamescom 2023-ի ժամանակ: Դեմո ցուցադրում էր The Legend of Zelda: Breath of the Wild-ի ընդլայնված տարբերակը, թեև այդ ժամանակ բարելավումների առանձնահատկությունները չեն տրամադրվել:

Նոր ասեկոսեների մանրամասները այժմ ի հայտ են եկել վերջերս Nate the Hate փոդքաստից: Հաղորդավարը պնդում էր, որ Gamescom-ի տեխնոլոգիական ցուցադրությունը ցուցադրել է Breath of the Wild-ը, որն աշխատում է 4K 60 կադր/վրկ արագությամբ, ընդ որում նկատելի բարելավումն է բեռնման ժամանակի վերացումը: Կարևոր է պարզաբանել, որ այս լուրերը չեն ենթադրում, որ Switch-ի գործարկման անվանումը կվերաթողարկվի հաջորդ սարքաշարի հետ միասին: Ավելի շուտ, այն օգտագործվել է իրավահաջորդի տեխնիկական առաջընթացը ցուցադրելու համար:

Կան նաև պնդումներ, որ տեխնոլոգիական ցուցադրությունն օգտագործել է DLSS 3.5՝ Nvidia-ի իրական ժամանակի AI-ի ընդլայնման տեխնոլոգիան: Այնուամենայնիվ, անորոշ է, թե արդյոք ցուցադրումն օգտագործել է 3.5 տարբերակի ամբողջական գործառույթների հավաքածուն, ինչպիսին է շրջանակների ստեղծումը: DLSS-ի ընդգրկումը Switch-ի իրավահաջորդի համար արդեն մի քանի տարի շահարկումների թեմա էր, և 3.5 տարբերակի հիշատակումը, անկասկած, ինտրիգային է:

Փոդքասթի զրույցի ընթացքում հաղորդավարը նշեց, որ 2024 թվականի մարտը հնարավոր ամսաթիվ էր, թեև պարզ չէ, թե դա վերաբերում է բացահայտմանը, թե թողարկման ամսաթվին: Այս տարվա սկզբին նախորդ լուրերը ենթադրում էին, որ Switch 2024-ը թողարկվի 2 թվականի վերջին:

Կարևոր է նշել, որ այս լուրերը այս պահին պաշտոնապես չեն հաստատվում Nintendo-ի կողմից: Տեղեկությունը հիմնված է աղբյուրների և լուրերի վրա։ Բացի այդ, եթե այս բնութագրերը ճշգրիտ են, պետք է հաշվի առնել, որ Gamescom-ում ցուցադրվող տեխնոլոգիական ցուցադրությունը կարող է պարտադիր կերպով չարտացոլել վերջնական վահանակի առանձնահատկությունները:

Քանի որ այս լուրերը շարունակում են շրջանառվել, հետաքրքիր է մտածել «Switch 2»-ում Breath of the Wild-ի բարելավված տարբերակի հնարավորությունների մասին: Այնուամենայնիվ, քանի դեռ Nintendo-ի կողմից պաշտոնական հայտարարություններ չեն արվել, այս խոսակցությունները պետք է աղիքի հատիկով ընդունել:

Աղբյուրները `

- Եվրոգամեր

- VGC

- Nate the Hate podcast-ը