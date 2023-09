Թողարկման ժամանակներ The Teal Mask DLC-ի համար Pokemon Scarlet-ում և Violet-ում

Ամբողջ աշխարհում մարզիչները անհամբեր սպասում են Pokemon Scarlet and Violet առաջին DLC-ի՝ The Teal Mask-ի թողարկմանը: Չորեքշաբթի օրը՝ սեպտեմբերի 13-ին, խաղացողները հետաքրքրված են իրենց տարածաշրջանում թողարկման կոնկրետ ժամանակներով:

Ըստ հաստատված տեղեկությունների՝ The Teal Mask DLC-ն կթողարկվի հետևյալ ժամանակներում.

– Խաղաղօվկիանոսյան ժամանակով 6:12 (սեպտեմբերի XNUMX)

– 8:12 Կենտրոնական ժամանակով (սեպտեմբերի XNUMX)

– Արևելյան ժամանակով 9:12 (սեպտեմբերի XNUMX)

– Մեծ Բրիտանիայի ժամանակով ժամը 2-ը (սեպտեմբերի 13)

– Կենտրոնական Եվրոպայի ժամանակով ժամը 3-ը (սեպտեմբերի 13)

– 5:30 Հնդկաստանի ժամանակով (սեպտեմբերի 13)

– Ճապոնիայի ժամանակով առավոտյան 9 (սեպտեմբերի 13)

Այս ժամանակները կարող են փոփոխության ենթարկվել, բայց խաղը ակնկալվում է, որ կգործարկվի մոտ տրամադրված ժամանակահատվածում: Խաղացողները պետք է թարմացվեն թողարկման ժամանակի փոփոխության վերաբերյալ ցանկացած հայտարարությունների համար:

The Teal Mask-ը Pokemon Scarlet-ի և Violet-ի համար նախատեսված The Hidden Treasure of Area Zero DLC-ի մի մասն է: DLC-ն խաղացողներին տանում է դպրոցական ճամփորդության դեպի Կիտակամի՝ աշխույժ գյուղ, որը լցված է տոնական միջոցառումներով և փողոցային վաճառողներով: Pokemon Company-ն արդեն ծաղրել է նոր գրպանային հրեշներին, լեգենդարներին և կերպարներին, որոնք կներկայացվեն The Teal Mask-ում:

Leaks-ը նաև բացահայտեց լրացուցիչ տեղեկություններ նոր ունակությունների, Pokedex մուտքերի և գրպանային հրեշների մասին, ինչպիսին է Bloodmoon Ursaluna-ն: The Hidden Area of ​​Treasure Zero DLC-ի երկրորդ մասը, որը կոչվում է The Indigo Disk, նախատեսվում է թողարկել 4-ին Q2023/Winter:

Խաղացողները, ովքեր ցանկանում են զգալ The Teal Mask DLC-ն, պետք է ունենան Pokemon Scarlet կամ Pokemon Violet: Նրանք, ովքեր ունեն երկու խաղերն էլ, պետք է գնեն The Teal Mask-ի առանձին օրինակներ:

Չնայած սկզբնական տեխնիկական խնդիրներին, որոնք ազդեցին խաղացողի ընկղման և փորձի վրա, Pokemon Scarlet-ը և Violet-ը շատ հաջող թողարկում ունեցան՝ դառնալով Nintendo-ի բոլոր ժամանակների ամենամեծ թողարկումը՝ 10 միլիոն օրինակով վաճառվելով առաջին երեք օրվա ընթացքում:

