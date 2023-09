Ֆլորիդայում գործող nScrypt-ը արտոնագիր է ստացել մոդուլային շարժական ուղղակի թվային արտադրական համակարգերի համար

By

Ֆլորիդայում գործող microdispensing մասնագետ nScrypt-ը ստացել է ԱՄՆ արտոնագիր իր Modular Mobile Direct Digital Manufacturing Systems-ի համար: Համակարգը, որը պարփակված է ստանդարտ առաքման կոնտեյներով, նախատեսված է ուղղակի թվային արտադրության համար (DDM) և կարող է աշխատել նյութերի լայն տեսականիով, ներառյալ ջերմապլաստիկները, մետաղները և կերամիկա:

Համակարգն ունի 3D տպագրության հնարավորություններ, ինչպես նաև էլեկտրոնային բաղադրիչներ ընտրելու և տեղադրելու համակարգ և բիոռեակտոր: Ինտեգրելով nScrypt's Factory in a Tool տեխնոլոգիան՝ մոդուլային համակարգը կարող է նաև արտադրել ամբողջական ֆունկցիոնալ էլեկտրոնային սարքեր: Համակարգը ծալովի է հեշտ տեղափոխման համար և ներառում է տարբեր առաջադեմ առանձնահատկություններ, ինչպիսիք են էլեկտրաստատիկ լիցքաթափման հատակը, ինտեգրված կապի համակարգերը, արևային էներգիան և նույնիսկ անօդաչու թռչող սարքի վայրէջքի հարթակը:

Բացի այս արտոնագրից, nScrypt-ի հետազոտական ​​բաժինը՝ Sciperio, զգալի առաջընթաց է գրանցել 3D տպագրության տեխնոլոգիայում: Նրանք հաջողությամբ բարելավել են 3D Printed Circuit Structures (PCSs) աշխատանքը իրենց Factory in a Tool տեխնոլոգիայի միջոցով: Այս տեխնոլոգիան օգտագործվել է էլեկտրոնային սարքերի և կրելու տեխնոլոգիայի համար համապատասխան ջեռուցման տարրերով շղթաներ ստեղծելու համար: Նրանք նաև օգտագործել են Factory in a Tool-ը՝ ԱՄՆ տիեզերական ուժերի համար CubeSats արտադրելու համար՝ ցուցադրելով համակարգի կարողությունը՝ ներկառուցված գործառույթներով բարդ կառուցվածքներ արտադրելու համար:

Այս արտոնագրով և 3D տպագրության տեխնոլոգիայի մեջ դրանց առաջխաղացումներով՝ nScrypt-ը առաջատար խաղացող է հավելումների արտադրության ոլորտում: Նրանց մոդուլային շարժական համակարգը նոր հնարավորություններ է բացում տեղայնացված արտադրության և հարմարեցված մասերի արտադրության համար: Այս տեխնոլոգիան ներուժ ունի հեղափոխելու տարբեր արդյունաբերություններ՝ էլեկտրոնիկայից մինչև օդատիեզերք: