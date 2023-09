Հաղորդվում է, որ Nintendo Switch-ի իրավահաջորդը հայտնվել է Gamescom 2023-ի փակ դռների հետևում

Ըստ Eurogamer-ի հաշվետվության՝ Nintendo Switch կոնսոլի իրավահաջորդը ցուցադրվել է Gamescom 2023-ի փակ դռների ետևում: ինչ-որ ձևով մխիթարիչի շող:

Ցուցադրության կարևորագույն կետերից մեկը եղել է The Legend of Zelda: Breath of the Wild-ի «ապուր» տարբերակը, որը հատուկ նախագծված է ցուցադրելու խոսակցություններ ունեցող Switch 2-ի կատարողական հնարավորությունները: Այնուամենայնիվ, այս ենթադրյալ տեխնոլոգիական ցուցադրության վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկատվություն չի ստացվել: բացահայտվել է այս պահին:

Գոյություն ունեցող խաղի ընդլայնված տարբերակի օգտագործման այս մոտեցումը՝ կատարելագործված կատարողականությունը ցուցադրելու համար, հիշեցնում է Sony Interactive Entertainment-ի ռազմավարությունը, որը տանում էր մինչև PlayStation 5-ի թողարկումը, որտեղ նրանք ցուցադրեցին ավելի արագ բեռնման ժամանակներ Marvel's Spider-Man-ում PlayStation 4-ում:

Չնայած Nintendo Switch-ի իրավահաջորդի շուրջ տարածված խոսակցություններին, ընկերությունը դեռ պաշտոնապես չի հաստատել դրա գոյությունը կամ որևէ պոտենցիալ հնարավորություն, որը կարող է ներկայացնել, ինչպիսիք են բարելավված կատարումը, 4K լուծումները կամ հետամնաց համատեղելիությունը: Արդյունաբերության զեկույցները ցույց են տալիս, որ Nintendo-ն պատրաստվում է ավելի մեծ, հանրային բացահայտման 2024 թվականին, բայց առայժմ դա մնում է ենթադրական:

Չնայած Nintendo Switch-ի մասին քննարկումները հաճախ պտտվում էին այն շուրջ, որ կոնսոլը հասնում է իր սովորական կյանքի ցիկլի ավարտին, Nintendo-ն շարունակում է զգալի հաջողություններ ունենալ Switch-ի հետ: Ըստ Nintendo of America-ի նախագահ Դագ Բոուսերի, այս հաջողությունը բխում է կոնսոլի յուրահատուկ հիբրիդային դիզայնից և հայտնի խաղերի հզոր շարքից:

Հաշվի առնելով Nintendo Switch-ի շարունակական հաջողությունը և մշակման գալիք տիտղոսները, ինչպիսիք են Detective Pikachu Returns-ը, Super Mario Bros. Wonder-ը, Super Mario RPG-ն և անվերնագրված Princess Peach խաղը, դեռ շատ բան կա, որպեսզի խաղացողները զբաղվեն բնօրինակ Switch-ով: .

Այնուամենայնիվ, քանի որ այս վերնագրերը թողարկվում են, վահանակի ապագան դառնում է անորոշ: Թեև Gamescom 2023-ի ենթադրյալ դռնփակ հանդիպումը հուշում է, որ Nintendo-ն ծրագրում է մոտ ապագայում փոփոխություն կատարել, մնում են հարցեր այն մասին, թե ինչ է ենթադրելու հաջորդ Nintendo կոնսոլը և արդյոք այն կհայտնվի 2024 թվականին: Ակնկալվում է, որ ավելի շատ տեղեկություններ կհայտնվեն՝ ապահովելով Nintendo-ի ապագա պլանների ավելի հստակ պատկերացում:

Սահմանումներ:

1. Eurogamer – տեսախաղերի հայտնի լրագրողական կայք, որը հայտնի է խաղային արդյունաբերության իր խորը լուսաբանմամբ և վերլուծությամբ:

2. Gamescom – Գերմանիայում անցկացվող տեսախաղերի ամենամյա տոնավաճառ, որը հայտնի է գալիք խաղերի և կոնսուլների ներկայացումներով և բացահայտումներով:

3. PlayStation 5 – վերջին խաղային վահանակը, որը թողարկվել է Sony Interactive Entertainment-ի կողմից, որն առաջարկում է բարելավված գրաֆիկա, ավելի արագ կատարում և նոր հնարավորություններ՝ համեմատած իր նախորդի՝ PlayStation 4-ի հետ:

4. The Legend of Zelda. Breath of the Wild – էքշն-արկածային խաղ, որը մշակվել և թողարկվել է Nintendo-ի կողմից, որը հայտնի է իր բաց աշխարհի ուսումնասիրություններով և նորարարական խաղային մեխանիզմներով:

5. Marvel's Spider-Man – հայտնի սուպերհերոսական խաղ, որը մշակվել է Insomniac Games-ի կողմից և թողարկվել է Sony Interactive Entertainment-ի կողմից, որը ցուցադրում է PlayStation 5-ի հնարավորությունները բարելավված բեռնման ժամանակներով:

6. 4K լուծաչափ – էկրանի լուծաչափը մոտավորապես 3840×2160 պիքսել է, որն ապահովում է մանրամասների և հստակության ավելի բարձր մակարդակ՝ համեմատած ավելի ցածր լուծաչափերի:

7. Հետամնաց համատեղելիություն – խաղային վահանակի՝ նախորդ սերունդների կամ հարթակների խաղեր խաղալու ունակություն:

8. Doug Bowser – Ամերիկայի Nintendo-ի նախագահ, որը պատասխանատու է Հյուսիսային Ամերիկայի շուկայում ընկերության գործունեությունը վերահսկելու համար:

Աղբյուրները `

- Eurogamer (https://www.eurogamer.net/)