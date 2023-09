Ժան-Կլոդ Վան Դամը իր դեբյուտը կկատարի Mortal Kombat 1-ում

By

Վերջերս YouTube-ի «Hot Ones» շոուի ժամանակ Mortal Kombat սերիալի համաստեղծող Էդ Բունը բացահայտեց առաջիկա Mortal Kombat 1-ում Ջոնի Քեյջի կերպարի համար շատ սպասված Ժան-Կլոդ Վան Դամի մաշկը: Սա նշանակալի պահ է նրանց համար: շարքը, քանի որ ստեղծողները ի սկզբանե պատկերացրել էին խաղը որպես հարգանքի տուրք հայտնի մարտարվեստի վարպետին և դերասանին:

Բունը բացատրեց, որ երբ իրենք մշակում էին Mortal Kombat-ի առաջին խաղը, նրանք դիմեցին Վան Դամի թիմին՝ տեսնելու, թե արդյոք նա շահագրգռված կլինի լինել արկադային խաղի գլխավոր հերոսը: Ցավոք, նրանք այդ ժամանակ անհաջող էին նրա հետ համագործակցելու փորձերը։ Այնուամենայնիվ, բախտի բերումով նրանք կարողացան ապահովել Վան Դամի մասնակցությունը Mortal Kombat 1-ին, և նա տրամադրեց իր ձայնը կերպարի համար:

Սերիալի երկրպագուները հիացած էին Ջոնի Քեյջի Ժան-Կլոդ Վան Դամի մաշկին առաջին հայացքից նայելով: Արձագանքները ճնշող մեծամասնությամբ դրական են եղել, շատերը զարմացել են, թե որքան հիանալի տեսք ունի: Բացահայտումը տեղի է ունեցել Էդ Բունի մասնակցությամբ Hot Ones դրվագի ժամանակ, և կարելի է տեսնել տեսանյութի 5:50 կետում:

Այս լուրը գալիս է այն հայտարարությունից անմիջապես հետո, երբ դերասանուհի Մեգան Ֆոքսը կմարմնավորի Outworld վամպիր Նիտարային Mortal Kombat 1-ում: Ցուցակում այս հուզիչ հավելումներով խաղի սպասելիքները շարունակում են աճել:

