The Nintendo Switch 2. խոսակցությունների բնութագրերը և հնարավոր թողարկման ամսաթիվը

Տեսախաղերի հայտնի գաղտնազերծողի՝ NateTheHate-ի վերջին զեկույցը ավելի շատ մանրամասներ է տրամադրել շրջանառվող Nintendo Switch 2-ի մասին: Ըստ Nate-ի, նոր համակարգը իբր ներկայացվել է ծրագրավորողների համար փակ դռների հետևում Gamescom 2023-ում Գերմանիայի Քյոլնում:

Նեյթի կողմից տարածված հիմնական տեղեկություններից մեկն այն է, որ The Legend of Zelda: Breath of the Wild-ի ցուցադրությունը նոր համակարգում աշխատում էր 4K լուծաչափով և 60 կադր/վայրկյանում, բեռնման զգալիորեն ավելի կարճ ժամանակով՝ համեմատած բնօրինակ Nintendo Switch-ի հետ: . Սա ենթադրում է, որ Switch 2-ը կարող է ունենալ բարելավված կատարողական հնարավորություններ, հատկապես, երբ կցված է:

Նշվել է նաև, որ նոր համակարգը կարող է ներառել DLSS (Deep Learning Super Sampling) տեխնոլոգիա, մասնավորապես՝ DLSS 3.5: Այնուամենայնիվ, կարևոր է նշել, որ Switch 2-ում DLSS-ի իրականացումը չի կարող ներառել համակարգչի տարբերակում հայտնաբերված բոլոր հնարավորությունները:

Ինչպես հաղորդվում է, Gamescom-ում ցուցադրված մեկ այլ ցուցադրություն էր The Matrix-ը, որը, ըստ երևույթին, համընկնում էր հաջորդ սերնդի կոնսուլների հետ՝ տեսողական որակով, ներառյալ ճառագայթների հետագծման ուժեղացված հնարավորությունները: Այնուամենայնիվ, ենթադրվում է, որ այս ցուցադրությունը հնարավոր է չաշխատեր բնիկ սարքաշարի վրա, այլ ավելի շուտ՝ համակարգչի կամ մշակողի հավաքածուի վրա՝ նմանատիպ բնութագրերով:

Թեև Gamescom-ում քննարկումները ցույց տվեցին 2024 թվականի մարտին թողարկման հավանական ամսաթիվը, NateTheHate-ը անորոշություն հայտնեց, թե արդյոք այս ամսաթիվը վերաբերում է պաշտոնական բացահայտմանը, թե իրականում Nintendo Switch 2-ի գործարկմանը:

Ինչ վերաբերում է հետընթաց համատեղելիությանը, ապա վերջնական տեղեկություն չկա այն մասին, թե արդյոք նոր համակարգը համատեղելի կլինի սկզբնական Nintendo Switch-ի համար թողարկված խաղերի հետ:

Թեև այս մանրամասները հետաքրքիր ակնարկ են տալիս շրջանառվող Nintendo Switch 2-ին, կարևոր է զգուշությամբ մոտենալ այս տեղեկատվությանը, քանի որ դրանք դեռևս հիմնված են չստուգված արտահոսքի վրա: Միայն ժամանակը ցույց կտա, թե արդյոք այս լուրերը ճշգրիտ կլինեն, և երկրպագուները անհամբեր սպասում են հենց Nintendo-ի պաշտոնական հայտարարություններին:

Աղբյուրներ՝ NateTheHate, Reddit