Google-ը գործարկում է Digital Futures նախագիծը պատասխանատու AI-ի համար

Google-ը ներկայացրել է Digital Futures Project-ը, որի նպատակն է աջակցել հետազոտողներին և մշակել արհեստական ​​ինտելեկտի (AI) հանրային քաղաքականության լուծումներ: Google.org-ը՝ Google-ի բարեգործական թեւը, հիմնադրում է 20 միլիոն դոլար արժողությամբ հիմնադրամ՝ դրամաշնորհներ տրամադրելու ուղեղային կենտրոններին և ակադեմիական հաստատություններին, որոնք աշխատում են AI փորձաքննության վրա: Նախագիծը ձգտում է անդրադառնալ AI-ի ներուժին՝ կյանքը բարելավելու և բարդ գլոբալ մարտահրավերներին դիմակայելու համար՝ միաժամանակ հաշվի առնելով արդարության, կողմնակալության, ապատեղեկատվության, անվտանգության և աշխատանքի ապագայի հարցերը:

Հիմնադրամը կաջակցի անկախ մտածողներին, որոնք կուսումնասիրեն այնպիսի թեմաներ, ինչպիսիք են AI-ի ազդեցությունը գլոբալ անվտանգության վրա, ինստիտուցիոնալ և ձեռնարկությունների անվտանգության բարձրացումը, AI-ի ազդեցությունը աշխատուժի վրա և աշխատուժի անցում, կառավարության կողմից AI-ի օգտագործումը արտադրողականությունը և տնտեսական աճը խթանելու համար, և կառավարման որ կառույցները: կարող է խթանել AI-ի պատասխանատու նորարարությունը:

Digital Futures Fund-ի որոշ անդրանիկ դրամաշնորհառուների թվում են հայտնի կազմակերպություններ, ինչպիսիք են Aspen Institute-ը, Brookings Institute-ը, Carnegie Endowment for International Peace-ը, MIT Work of the Future-ը և շատ ուրիշներ: Հիմնադրամը նպատակ ունի աջակցել կազմակերպություններին ամբողջ աշխարհում և հետագայում ավելի շատ տեղեկություններ կփոխանցի:

«Պատասխանատու արհեստական ​​ինտելեկտի» հայեցակարգը վերջին տարիներին մեծ հետաքրքրություն է ձեռք բերել, երբ ոլորտի խաղացողներն ու կառավարությունները շեշտում են անվտանգ և էթիկական AI զարգացման անհրաժեշտությունը: Դրան համապատասխան, AI-ի հետ կապված բազմաթիվ նախաձեռնություններ են սկսվել, այդ թվում՝ Frontier Model Forum-ը, արդյունաբերական մարմին, որը ստեղծվել է OpenAI-ի, Microsoft-ի, Anthropic-ի և Google-ի կողմից, Նախագահ Բայդենի հանդիպումը AI ընկերությունների հետ՝ կամավոր երաշխիքներ ապահովելու համար, և Եվրոպայի ջանքերը AI կանոնագիրք.

Google-ի Digital Futures Project-ի հայտարարությունը գալիս է ԱՄՆ Կոնգրեսի հետ դռնփակ հանդիպումից առաջ, որը կենտրոնացած է AI-ի վրա, որտեղ տեխնոլոգիական առաջնորդները, ինչպիսիք են Իլոն Մասկը, Մարկ Ցուկերբերգը, Սունդար Պիչայը և այլք, պատրաստվում են քննարկել AI-ի ազդեցությունը և ապագան:



