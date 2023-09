First Advantage-ը ձեռք է բերում Biometrics Technology Provider Infinite ID-ն

First Advantage-ը, որը զբաղվածության ֆոնային զննման և ստուգման ծառայությունների մատակարարն է, հայտարարել է կենսաչափական տեխնոլոգիաների մատակարար Infinite ID-ի ձեռքբերման մասին՝ 41 միլիոն դոլար կանխիկ գումարով: Ձեռքբերման նպատակն է ընդլայնել First Advantage-ի ցանցը և ինքնության ստուգման առաջարկները ԱՄՆ-ի իր հաճախորդների համար:

Infinite ID-ն, որի գլխամասային գրասենյակը գտնվում է Նյու Յորքի Հիքսվիլ քաղաքում, Enlightenment Capital մասնավոր ներդրումային ընկերության պորտֆելային ընկերություն է: Ակնկալվում է, որ ընկերության տարեկան եկամուտը կկազմի ավելի քան 10 միլիոն դոլար: Կենսաչափական տեխնոլոգիաների մատակարարն առաջարկում է նույնականացման և նույնականացման գործիքներ տարբեր ոլորտների համար, ներառյալ պաշտպանությունը և հետախուզությունը, ազգային անվտանգությունը, իրավապահ մարմինները, սահմանային անվտանգությունը, աղետներին արձագանքելու և արտակարգ իրավիճակների կառավարումը և կորպորատիվ անվտանգությունը:

First Advantage-ի գործադիր տնօրեն Սքոթ Սթեյփլսը հայտարարել է, որ Infinite ID-ի ծրագրակազմը լրացնում է ընկերության գոյություն ունեցող RightID և Digital Identity Services առաջարկները: Այս ձեռքբերումը դիտվում է որպես First Advantage-ի արտադրանքի պորտֆելի և հիմնական բիզնեսի ընդլայնման կարևոր քայլ:

Այս ձեռքբերումով First Advantage-ը նպատակ ունի բարձրացնել իր հնարավորությունները՝ տրամադրելով առաջադեմ կենսաչափական տեխնոլոգիական լուծումներ՝ օգնելու գործատուներին նվազեցնել ռիսկը և պահպանել համապատասխանությունը: Կենսաչափական նույնականացումն ապահովում է անվտանգության բարձր մակարդակ՝ օգտագործելով եզակի ֆիզիկական կամ վարքային հատկանիշներ, ինչպիսիք են մատնահետքերը, դեմքի ճանաչումը կամ ծիածանաթաղանթի սկանավորումը՝ անհատի ինքնությունը հաստատելու համար:

Աղբյուրներ՝ First Advantage, Infinite ID

