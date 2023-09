Հաղորդվում է, որ Gearbox Studio-ն տուժել է Embracer Group-ի վերակառուցման ջանքերից

By

Ըստ վերջին զեկույցների, Gearbox Studio-ն ամենավերջին ստուդիան է, որի վրա ազդեցություն է թողել Embracer Group-ի շարունակական վերակառուցման ջանքերը: Embracer Group-ը հունիսին հայտարարել էր համապարփակ վերակառուցման ծրագրի մասին՝ վերականգնելու իր զգալի ծախսերը տարիների ընթացքում և բաժնետոմսերի գնի 40 տոկոս անկումից՝ Savvy Games Group-ի հետ անհաջող ռազմավարական համագործակցությունից հետո:

Վերակազմավորման շրջանակներում Embracer-ին պատկանող մեկ այլ ստուդիա՝ Volition Games, անմիջապես փակվեց անցյալ ամսվա վերջին: Այժմ Reuters-ը հայտնում է, որ Gearbox-ը կարող է լինել Embracer-ի կողմից թողարկվող հաջորդ ստուդիան: Նշվում է, որ Embracer-ը համագործակցում է Goldman Sachs և Aream & Co ներդրումային բանկերի հետ՝ Gearbox-ի վաճառքի տարբերակը ուսումնասիրելու համար: Նրանք արդեն հետաքրքրություն են ստացել երրորդ կողմերից, ովքեր ցանկանում են ձեռք բերել ստուդիան:

Հարկ է նշել, որ Embracer-ի բաժնետոմսերի գները դրական տեղաշարժ են արձանագրել այս լուրերից հետո: Gearbox-ը, որը ձեռք է բերվել Embracer-ի կողմից 2021 թվականին, խառը արդյունքներ է ունեցել իր վերջին խաղերի թողարկումների հետ: Ըստ Take-Two հրատարակչության, հաղորդվում է, որ New Tales from the Borderlands-ի վաճառքը ցածր է եղել: Այնուամենայնիվ, Borderlands-ի մեկ այլ սփին-օֆֆ՝ Tiny Tina's Wonderlands-ը գերազանցեց սպասելիքները: Գործադիր տնօրեն Ռենդի Փիչֆորդը ավելի վաղ հայտարարել էր, որ ապագա փորձն արդեն մշակման փուլում է:

Որպես հրատարակիչ՝ Gearbox-ը պլանավորում է թողարկել Hyper Light Breaker-ը և Homeworld 3-ը 2024 թվականի սկզբին: Ավելի շատ զարգացումներ կարող են առաջանալ Embracer Group-ի վերակառուցման ջանքերի և Gearbox-ի ապագայի վերաբերյալ: