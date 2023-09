The Orchard-ը վարձում է թվային հաշվի մենեջեր Մեծ Բրիտանիայի DSP-ների համար

By

The Orchard-ը՝ երաժշտության տարածման առաջատար ընկերություն, փնտրում է թվային հաշվի մենեջեր՝ Մեծ Բրիտանիայի թվային ծառայություններ մատուցողների (DSP) հիմնական հարաբերությունները կառավարելու համար, ինչպիսիք են Apple-ը, Amazon-ը և VEVO-ն: Դերը ներառում է սերտ համագործակցություն պիտակների կառավարման և մարքեթինգային թիմերի հետ՝ նկարիչների և պիտակների համար ազդեցիկ բովանդակության արշավներ ստեղծելու համար, ինչպես նաև թվային մանրածախ առևտրականների հետ ամենօրյա հարաբերությունների կառավարում:

Պարտականությունները ներառում են երգացանկերի տեղադրման և համատեղ մարքեթինգային արշավների պատրաստում, ինչպես նաև թվային մանրածախ առևտրականների հետ հարաբերությունների պահպանում՝ մասնակցելով հանդիպումներին, միջոցառումներին և համերգներին: Բացի այդ, Թվային հաշվի կառավարիչը առաջնահերթություն կդնի և կվերլուծի թողարկման ժամանակացույցը, որպեսզի բավարարի լեյբլների և արտիստների կարիքները, ինչպես նաև վերլուծություններն ու արդյունքները փոխանցի շահագրգիռ կողմերին:

Իդեալական թեկնածուն պետք է ունենա ավելի քան երկու տարվա երաժշտական ​​արդյունաբերության փորձ, առաջատար թվային մանրածախ հարթակների իմացություն և վաճառքի ռազմավարության լավ իմացություն: Նախընտրելի է մանրածախ հաշիվների կամ թվային մարքեթինգի հարթակների հետ հաղորդակցվելու փորձը, ինչպես նաև հաղորդակցման գերազանց հմտությունները, սոցիալական մեդիայի լանդշաֆտի խորը ըմբռնումը և ուժեղ վերլուծական կարողությունները: Պահանջվում է նաև Excel-ի, PowerPoint-ի և Word-ի իմացություն:

The Orchard-ը հնարավորություն է ընձեռում նպաստել ստեղծագործական ճանապարհորդությանը համաշխարհային բեմում՝ ժամանակակից, բազմազան և նորարար աշխատանքային միջավայրով: Նրանք նաև ապահովում են ներդրումներ ուսման և զարգացման մեջ, ինչպես նաև մի շարք արտոնություններ, ինչպիսիք են մասնավոր բժշկական ապահովագրությունը, առատաձեռն կենսաթոշակային սխեման, կյանքի երաշխիքը և եկամուտների պաշտպանությունը:

Այս պաշտոնին դիմելու համար այցելեք հետևյալ հղումը՝ (հղումը հանված է)

The Orchard-ի մասին.

The Orchard-ը երաժշտության, տեսահոլովակների և ֆիլմերի տարածման առաջամարտիկ ընկերություն է և բարձրակարգ Multi Channel Network, որը գործում է ամբողջ աշխարհում: Վաճառքի և շուկայավարման նկատմամբ նրանց ամբողջական մոտեցումը՝ զուգորդված արդյունաբերության առաջատար տեխնոլոգիաների և գործառնությունների հետ, մեծացնում է հասանելիությունը և եկամուտը թվային, ֆիզիկական և շարժական կետերում: The Orchard-ը, որը հիմնադրվել է 1997 թվականին, հզորացնում է բիզնեսին և ստեղծագործողներին զվարճանքի ոլորտում:

Աղբյուրները `

- Պտղատու այգին

– Greenhouse.io