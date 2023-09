Massive Monster-ը հայտարարում է Pop-Up Gaming Arcade-ը Մելբուռնի միջազգային խաղերի շաբաթում 2023 թ.

Massive Monster-ը՝ Cult of the Lamb-ի մշակողը, բացահայտել է հատուկ խաղային արկադի պլաններ, որը հասանելի կլինի 2023 թվականին Մելբուռնի միջազգային խաղերի շաբաթվա ընթացքում (MIGW): Այս ցուցահանդեսը կցուցադրի Մելբուռնից տեղական ինդի խաղերի ընտրված ընտրանի՝ թույլ տալով: ներկաներին՝ խաղալու համար նախատեսված ցուցադրություններ տարբեր հայտնի ստուդիաներից:

Թռուցիկ խաղային արկադը բաց կլինի հանրության համար 3 թվականի հոկտեմբերի 8-ից մինչև հոկտեմբերի 2023-ը, Բրունսվիկ փողոց, Ֆիցրոյ, Մելբուրն, 256 հասցեում: Ցուցահանդեսը կտեղակայվի Melbourne CBD-ից անմիջապես դուրս և խաղերի սիրահարներին հնարավորություն կտա անձամբ զգալ նորագույն և գալիք ինդի խաղերը:

Հաստատված խաղերից մի քանիսը, որոնք կներկայացվեն, ներառում են Boomerang Fu, Cult of the Lamb, Gubbins, The Drifter և The Dungeon Experience, շոուին ընդառաջ ավելի շատ հավելումների հնարավորությամբ: Հանրային նիստերը կանցկացվեն որոշակի ժամերին, երեքշաբթիից ուրբաթ նիստերը տեղի կունենան ժամը 12-ից մինչև 5-ը, իսկ շաբաթ-կիրակի նիստերը՝ ժամը 11-ից մինչև 6-ը:

Միջոցառման նկարագրությունը հրավիրում է ներկաներին ուսումնասիրել ինդի խաղերի ընտրված ընտրությունը՝ առաջարկելով պրեմիերաների ցուցադրություններ և բացառիկ ապրանքներ: Սա հնարավորություն է ինչպես խաղացողների, այնպես էլ ստեղծողների համար միանալու և պատկերացում կազմելու այս հետաքրքիր նոր վերնագրերի հիմքում ընկած զարգացման գործընթացի վերաբերյալ: Անկախ նրանից, թե ներկաները գնում են դեպի PAX, թե պարզապես ցանկանում են սկսել իրենց PAX-ի շաբաթավերջը վաղ, թռուցիկ խաղային արկադը պարտադիր փորձ է:

Բացի խաղային ցուցանմուշներից, Massive Monster-ը կհյուրընկալի նաև նվերների խանութ, որը կներկայացնի բացառիկ ապրանքներ և խաղային ծածկագրեր: Բացի այդ, ստուդիան կազմակերպում է ցանցային տարբեր միջոցառումներ ոլորտի մասնագետների համար՝ լայն հնարավորություններ ընձեռելով կապվելու համախոհ անհատների հետ:

Թեև MIGW 2023-ի մեկնարկի երեկույթն արդեն սպառվել է, Massive Monster-ը պլանավորել է մի քանի այլ միջոցառումներ ամբողջ շաբաթվա ընթացքում, այդ թվում՝ անվճար ցանցային միջոցառում կանանց և սեռային տարբեր անհատների համար 3 թվականի հոկտեմբերի 2023-ին:

Մելբուռնի միջազգային խաղերի շաբաթ 2023-ը նախատեսված է անցկացնել սեպտեմբերի 30-ից հոկտեմբերի 8-ը՝ առաջարկելով մի շարք արդյունաբերության վրա հիմնված և հանրային միջոցառումներ: Մեկշաբաթյա այս հուզիչ տոնակատարությունը բազմաթիվ հնարավորություններ կտա ներկաներին կապվելու նոր մարդկանց հետ և տոնելու տեղական և միջազգային տեսախաղերի աշխարհը:

