Օգտագործելով գիրոսկոպ՝ Երկրի պտույտի տատանումները չափելու համար

Գիտնականների խումբը գիրոսկոպի միջոցով Երկրի պտույտի տատանումները չափելու նոր միջոց է մշակել: Գերմանական Wettzell գեոդեզիական աստղադիտարանի հետազոտողները ստեղծել են 16 մետր երկարությամբ լազերային խոռոչ, որը հայտնի է որպես «G», որը գործում է որպես օղակաձև գիրոսկոպ: Ներսում, հակառակ ուղղություններով շարժվող երկակի լազերային ճառագայթները փոխազդում են՝ ստեղծելով միջամտության օրինակ: Հետազոտողները պարզել են, որ երբ Երկիրը պտտվում է, նրա արագության տատանումները արտացոլվում են միջամտության օրինաչափության մեջ: Վերլուծելով միջամտության օրինաչափությունը՝ հետազոտողները կարողացել են հաշվարկել Երկրի վրա տվյալ կետի անցած հեռավորությունը որոշակի ժամանակահատվածում:

Nature Photonics ամսագրում հրապարակված իրենց ուսումնասիրության մեջ հետազոտողները չորս ամսվա ընթացքում փորձարկել են գիրոսկոպի աշխատանքը և կարողացել են չափել տվյալ օրվա տևողությունը ընդամենը մի քանի միլիվայրկյանների ընթացքում: Ճշգրտության այս մակարդակը շատ ավելի մեծ է, քան Երկրի պտույտը չափելու համար օգտագործված նախկին մեթոդները և կարող են օգտագործվել գլոբալ տրանսպորտի համար ավելի ճշգրիտ երկրաֆիզիկական մոդելներ ստեղծելու համար:

Թիմի բացահայտումները քննարկվել են Կատերինա Չիմինելլիի և Ջուզեպպե Բրունետիի կողմից News & Views հոդվածում, որը նույնպես հրապարակվել է Nature Photonics-ում: Հետազոտողները առաջարկեցին, որ օրվա երկարության չափման այս նոր մեթոդը, զուգորդված դրա տատանումներով, կարող է հանգեցնել բարելավված երկրաֆիզիկական մոդելների, որոնք լայն կիրառություն ունեն այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են կլիմայի գիտությունը և նավիգացիան: Հետազոտողները կարծում են, որ այս մոտեցումը կարող է ավելի ճշգրիտ նկարագրել օրվա տևողությունը՝ հաշվի առնելով տարբեր գործոններ, որոնք ազդում են Երկրի պտույտի վրա, ինչպիսիք են լուսնի ձգումը, օվկիանոսի հոսանքները և մթնոլորտային պայմանները:

Ընդհանուր առմամբ, գիրոսկոպի վրա հիմնված այս նոր մոտեցումը խոստումնալից է Երկրի պտույտի և տարբեր երկրաֆիզիկական երևույթների վրա դրա ազդեցության մասին մեր պատկերացումները զարգացնելու համար:

Աղբյուրները `

– K. Ulrich Schreiber et al., Variations in Earth's rotation rate, used with aring laser interferometer, Nature Photonics (2023): DOI՝ 10.1038/s41566-023-01286-x

– Caterina Ciminelli et al, Լազերային գիրոսկոպը ճշգրիտ հետևում է Երկրի պտույտին, Nature Photonics (2023): DOI՝ 10.1038/s41566-023-01293-y