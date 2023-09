Թուրք աստղագետներն ուսումնասիրում են NGC 2509 բաց կլաստերը՝ օգտագործելով Gaia-ի տվյալները

By

Օգտագործելով ESA-ի Gaia արբանյակի տվյալները՝ Ստամբուլի համալսարանի աստղագետները հետազոտություն են անցկացրել NGC 2509 բաց կլաստերի վրա՝ տրամադրելով դրա կառուցվածքային և աստղաֆիզիկական պարամետրերի պատկերացումները: Բաց կլաստերները աստղերի խմբեր են, որոնք ձգողականորեն կապված են միմյանց հետ և ձևավորվում են միևնույն հսկա մոլեկուլային ամպից: NGC 2509-ը, որը գտնվում է Պուպիսի համաստեղությունում, միջանկյալ տարիքի բաց կույտ է, որը վատ ուսումնասիրված է, և դրա շատ հատկություններ դեռևս անորոշ են: NGC 2509-ը հետազոտելու համար աստղագետները վերլուծել են Gaia Data Release 3-ի աստղաչափական և լուսաչափական տվյալները: Նրանք առանձնացրել են կլաստերի անդամները դաշտային աստղերից և որոշել NGC 2509-ի ավելի ճշգրիտ հիմնարար պարամետրերը:

Հետազոտությունը ցույց է տվել, որ NGC 2509-ի միջին պատշաճ շարժումը կազմում է -2.72 և 0.8 mas/տարի համապատասխանաբար աջ բարձրացման և անկման մեջ: Նրա գնահատված հեռավորությունը մոտավորապես 8,200 լուսային տարի է, իսկ տարիքը, ամենայն հավանականությամբ, 1.5 միլիարդ տարի է: Կլաստերի սահմանափակող շառավիղը մոտ 16.7 լուսային տարի է, իսկ կարմրությունը՝ 0.1 մգ։ NGC 2509-ի մետաղականությունը չափվում է 0.0152 դեքս մակարդակի վրա, իսկ նրա կենտրոնական աստղային խտությունը մոտավորապես 32.33 աստղ/արկմ² է:

Հայտնի գալակտիկական բաց կլաստերների ցանկի ընդլայնումը և դրանց մանրամասն ուսումնասիրությունը շատ կարևոր է մեր գալակտիկայի ձևավորման և էվոլյուցիայի վերաբերյալ մեր պատկերացումները բարելավելու համար: Այս ուսումնասիրությունը նպաստում է NGC 2509-ի իմացությանը և արժեքավոր տեղեկություններ է տալիս դրա հատկությունների մասին: Բաց կլաստերների հետագա հետազոտություններն ու ուսումնասիրությունները կշարունակեն ավելին բացահայտել մեր տիեզերքի բարդ բնույթի մասին:

Աղբյուրները `

– T. Yontan et al, Astrophysical Parameters of the Open Cluster NGC 2509, arXiv (2023):

– Թուրք աստղագետները ուսումնասիրում են բաց կլաստերը՝ NGC 2509 (2023, սեպտեմբերի 19), վերցված 19 թվականի սեպտեմբերի 2023-ին [աղբյուր]