Հեղափոխական հայտնագործությունը լույս է սփռում Be Stars-ի բնության վրա

By

Լիդսի համալսարանի գիտնականները բեկումնային հայտնագործություն են արել, որը կարող է ամբողջությամբ վերափոխել մեր պատկերացումները Բե աստղերի՝ տիեզերքի ամենակարևոր և տարածված աստղերից մի քանիսի մասին: Նախկին ենթադրություններն ասում էին, որ Բե աստղերը հիմնականում գոյություն ունեն երկաստղային համակարգերում, սակայն նոր ապացույցները ցույց են տալիս, որ դրանք իրականում կարող են լինել եռակի աստղային համակարգերի մաս:

Ղեկավարությամբ բ.գ.թ. Ուսանող Ջոնաթան Դոդը և պրոֆեսոր Ռենե Ուդմայջերը, հետազոտողները օգտագործել են Եվրոպական տիեզերական գործակալության Gaia արբանյակի տվյալները՝ վերլուծելու այս աստղերի շարժումը գիշերային երկնքում: Նրանց դիտարկումները ցույց են տվել, որ Բե աստղերը սպասվածից ավելի ցածր ուղեկիցներ ունեն, ինչը ի սկզբանե հարցեր է առաջացնում նրանց ձևավորման վերաբերյալ:

Այնուամենայնիվ, հետագա հետազոտությունը ցույց տվեց, որ ավելի մեծ բաժանումների դեպքում ուղեկից աստղերի արագությունը նման է Be աստղերի և այլ B աստղերի միջև: Սա ստիպեց հետազոտողներին եզրակացնել, որ երրորդ աստղը հաճախ առկա է այս համակարգերում, ինչը դրդում է ուղեկից աստղին մոտենալ Be աստղին: Այս մոտիկությունը թույլ է տալիս զանգվածը տեղափոխել մի աստղից մյուսը, ինչի արդյունքում ձևավորվում է տարբերվող Be աստղային սկավառակը:

Այս հայտնագործությունը մարտահրավեր է նետում նախկին համաձայնությանը, որ Բե աստղերի շուրջ սկավառակները բացառապես առաջանում են հենց աստղերի արագ պտույտից: Հաշվի առնելով եռակի աստղային համակարգերի ազդեցությունը՝ գիտնականները խորացրել են մեր պատկերացումները այս հետաքրքիր օբյեկտների ձևավորման և էվոլյուցիայի վերաբերյալ:

«Այն փաստը, որ մենք դրանք չենք տեսնում, կարող է պայմանավորված լինել այն պատճառով, որ նրանք այժմ չափազանց թույլ են, որպեսզի հայտնաբերվեն», - ասում է գլխավոր քննիչ պրոֆ. Ուդմայջերը, ենթադրելով, որ այս ուղեկից աստղերը կարող են փոքրանալ և թուլանալ «վամպիրի» կողմից իրենց զանգվածից զրկվելուց հետո: Եղիր աստղ:

Այս հետազոտությունը նոր լույս է սփռում Be աստղերի բարդ դինամիկայի վրա և ընդգծում է բազմաթիվ աստղային համակարգերի հետագա ուսումնասիրության անհրաժեշտությունը: Ընդլայնելով այս հսկայական աստղերի մասին մեր գիտելիքները՝ մենք արժեքավոր պատկերացումներ ենք ձեռք բերում աստղերի էվոլյուցիայի ավելի լայն գործընթացների վերաբերյալ:

FAQ

Որոնք են Բի աստղերը:

Be stars-ը B աստղերի ենթաբազմություն են, որոնք բնութագրվում են գազային նյութից պատրաստված շրջապատող աստղային սկավառակի առկայությամբ։ Այս սկավառակները նման են Սատուրնի օղակներին մեր իսկ արեգակնային համակարգում:

Ո՞րն է այս հայտնագործության նշանակությունը։

Բացահայտումը, որ Բե աստղերը կարող են գոյություն ունենալ եռակի աստղային համակարգերում, մարտահրավեր է նետում դրանց ձևավորման և էվոլյուցիայի վերաբերյալ նախկին ենթադրություններին: Այն արժեքավոր պատկերացումներ է տալիս այս օբյեկտների բարդ դինամիկայի վերաբերյալ և խորացնում է աստղերի էվոլյուցիայի մեր ըմբռնումն ավելի ընդհանուր առմամբ:

Ինչպե՞ս է արվել այս բացահայտումը:

Հետազոտողները վերլուծել են Եվրոպական տիեզերական գործակալության Gaia արբանյակի տվյալները, որը հետևում է աստղերի շարժմանը գիշերային երկնքում: Դիտելով Բե աստղերի շարժումները՝ նրանք շատ դեպքերում կարողացան եզրակացնել երրորդ աստղի առկայությունը, որն ազդում է Բե աստղի սկավառակի ձևավորման վրա։

Ի՞նչ հետևանքներ ունի սա ապագա հետազոտությունների համար:

Այս հայտնագործությունը նոր ուղիներ է բացում Բե աստղերի էությունը և բազմաթիվ աստղային համակարգերի դերը դրանց ձևավորման մեջ ուսումնասիրելու համար: Այս համակարգերի դինամիկան և աստղերի միջև զանգվածի փոխանցման հետ կապված գործընթացները լիովին հասկանալու համար անհրաժեշտ է լրացուցիչ հետազոտություն: