Քվանտային մեխանիկայի պահպանության օրենքների ուսումնասիրություն

Պահպանման օրենքները ֆիզիկայի հիմնարար սկզբունքներ են, որոնք նկարագրում են ժամանակի ընթացքում մեկուսացված ֆիզիկական համակարգերում որոշակի քանակությունների կամ հատկությունների պահպանումը: Այս օրենքները, որոնք ներառում են զանգվածային էներգիայի, իմպուլսի և էլեկտրական լիցքի պահպանումը, չափազանց կարևոր են տիեզերքի վարքագիծը հասկանալու համար: Նրանք որոշում են այն գործընթացները, որոնք կարող են կամ չեն կարող տեղի ունենալ բնության մեջ: Օրինակ, իմպուլսի պահպանումը ցույց է տալիս, որ փակ համակարգում բոլոր պահերի գումարը մնում է հաստատուն իրադարձություններից առաջ և հետո, ինչպիսին է բախումը:

Թեև պահպանման օրենքները լավ հաստատված են դասական մեխանիկայի մեջ, դրանք ավելի հետաքրքիր են դառնում քվանտային մեխանիկայի ոլորտում: Քվանտային մեխանիկայի մեջ պահպանման թեորեմները բխում են այնպիսի սկզբունքներից, ինչպիսիք են ֆիզիկական համակարգերի համաչափությունները, ի տարբերություն դասական մեխանիկայի, որտեղ դրանք ենթադրվում են սկզբից:

Նոր ուսումնասիրության մեջ, որը հրապարակվել է Proceedings of the National Academy of Sciences-ում, հետազոտողները մշակել են մտքի փորձ՝ քվանտային մեխանիկայի պահպանության օրենքները հետագա ուսումնասիրելու համար: Մտքի փորձերը, հիպոթետիկ սցենարները, որոնք օգտագործվում են տեսությունների և սկզբունքների հետևանքները ուսումնասիրելու համար, նոր պատկերացումներ են տալիս քվանտային մեխանիկայի էության վերաբերյալ:

Հետազոտողների կողմից ստեղծված մտքի փորձը ներառում է երկու կերպար՝ Ալիսն ու Բոբը, որոնք նստած են անիվների վրա կանգնած աթոռների վրա։ Երբ նրանք հրում են միմյանց, նրանք նույն արագությամբ շարժվում են հակառակ ուղղություններով, ինչի արդյունքում արագությունների հաստատուն գումարը հավասար է զրոյի: Սա ցույց է տալիս իմպուլսի պահպանումը քվանտային տիրույթում:

Այս մտքի փորձի նշանակությունը դուրս է գալիս իր կոնկրետ սցենարից: Այն ցույց է տալիս պահպանության օրենքների համընդհանուր կիրառելիությունը՝ ընդգրկելով տարբեր զանգվածներով, սկզբնական շարժումներով և բարդ փոխազդեցություններով սցենարներ: Պահպանման օրենքները բխում են բնության մեջ հայտնաբերված համաչափություններից, և դրանց կանխատեսելիությունը պահպանվում է՝ անկախ փոխազդեցությունների կոնկրետ մանրամասներից:

Քվանտային մեխանիկայում, սակայն, ավանդական պահպանության օրենքները բախվում են մարտահրավերների: Քվանտային համակարգում որոշակի մեծության չափումը խանգարում է համակարգը՝ հիմնովին փոխելով նրա հետագա էվոլյուցիան: Այս մարտահրավերը հաղթահարելու համար հետազոտողները նախագծեցին փորձարարական կարգավորում, որը ներառում էր որոշակի սկզբնական վիճակում քվանտային համակարգի պատրաստում և պատրաստումից անմիջապես հետո պահպանված քանակի չափում: Այնուհետև նրանք թույլ տվեցին համակարգին զարգանալ առանց որևէ չափումների՝ բացահայտելով, որ անկյունային իմպուլսի պահպանումը պահպանվում է նույնիսկ առանձին դեպքերում:

Այս ուսումնասիրությունը նպաստում է քվանտային մեխանիկայի հիմքում ընկած սկզբունքների և պահպանման օրենքների ավելի խորը ըմբռնմանը, որոնք կարգավորում են քվանտային համակարգերի վարքը: Ուսումնասիրելով այս օրենքները մտքի փորձերի և նորարարական փորձարարական կարգավորումների միջոցով՝ գիտնականները կարող են շարունակել բացահայտել քվանտային ոլորտի առեղծվածները:

– Վերնագիր. Պահպանման օրենքները քվանտային մեխանիկայի մեջ, որոնք բացատրվում են փորձերով

Աղբյուր՝ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի գիտական ​​տեղեկագիր

Հեղինակներ՝ Ջորջ Զահարիա, Մարկուս Ս. Կիրշներ, Սանդու Պոպեսկու

Նոյեմբեր `2020 օր