Պատանի գալակտիկաներ. Տիեզերական պատանեկության քիմիայի բացահայտում

By

Հյուսիսարևմտյան համալսարանի աստղաֆիզիկոսների կողմից վերջերս կատարված ուսումնասիրությունը՝ օգտագործելով NASA-ի Ջեյմս Ուեբ տիեզերական աստղադիտակի (JWST) տվյալները, լույս է սփռում «դեռահաս գալակտիկաների» քիմիական կազմի վրա։ Այս գալակտիկաները, որոնք ձևավորվել են Մեծ պայթյունից մոտավորապես երկու-երեք միլիարդ տարի անց, պարզվել է, որ անսովոր տաք են և պարունակում են անսպասելի տարրեր, ինչպիսիք են նիկելը, որոնք հայտնիորեն դժվար է դիտարկել:

Այս հետազոտության արդյունքները, որոնք կհրապարակվեն The Astrophysical Journal Letters-ում, հանդիսանում են շարունակվող Chemical Evolution Constrained using Ionized Lines in Interstellar Aurorae (CECILIA) հետազոտության մի մասը: Հյուսիսարևմտյան համալսարանից Էլիսոն Սթրոմի գլխավորությամբ՝ հետազոտողները նպատակ ունեն հասկանալ, թե ինչպես են գալակտիկաները տիեզերական պատմության ընթացքում զարգանալ:

Սթրոմը դեռահասների գալակտիկաները համեմատում է մարդկային դեռահասների հետ՝ նշելով, որ երկուսն էլ աճում են աճի և փոփոխության իրենց ձևավորման տարիներին: Ուսումնասիրելով այս գալակտիկաների քիմիական ԴՆԹ-ն իրենց դեռահասության շրջանում՝ հետազոտողները պատկերացում են կազմում այն ​​մասին, թե ինչպես են դրանք աճել և ինչպես են շարունակելու զարգանալ: CECILIA Survey-ը կենտրոնանում է հեռավոր գալակտիկաների սպեկտրների դիտարկման վրա՝ ուսումնասիրելով լույսի քանակը տարբեր ալիքների երկարություններում: Այս տեղեկատվությունը բացահայտում է գալակտիկաներում առկա հիմնական տարրերը՝ օգնելով աստղաֆիզիկոսներին հասկանալ անցյալ և ապագա գալակտիկական գործունեությունը:

Սթրոմի և նրա գործընկերների կողմից իրականացված ուսումնասիրությունը ներառում էր JWST-ի օգտագործումը 33 հեռավոր դեռահաս գալակտիկաները 30 ժամ շարունակ դիտարկելու համար: Այնուհետև նրանք միավորեցին այս գալակտիկաներից 23-ի սպեկտրները՝ ստեղծելով կոմպոզիտային պատկեր՝ ապահովելով ավելի խորը և մանրամասն պատկերացում, քան ցանկացած ցամաքային աստղադիտակ կարող էր առաջարկել: Ստացված սպեկտրը որոշ անակնկալներ տվեց, այդ թվում՝ նիկելի առկայությունը, մի տարր, որը դժվար է դիտարկել իր հազվադեպության պատճառով:

Ավելին, ուսումնասիրությունը ցույց տվեց, որ դեռահաս գալակտիկաներն ունեն ավելի բարձր ջերմաստիճան՝ համեմատած իրենց ավելի հասուն նմանակների հետ: Սա ցույց է տալիս, որ գալակտիկաները էապես տարբեր են եղել և եզակի պայմաններ են ապրել իրենց պատանեկության տարիներին: Սթրոմը շեշտում է գալակտիկաների ջերմաստիճանի և քիմիայի միջև ներքին կապը՝ ենթադրելով, որ դիտարկված տարբերությունները գալակտիկաների հստակ քիմիական ԴՆԹ-ի դրսևորումն են։

Այս հետազոտությունը նպաստում է աստղերի էվոլյուցիայի մեր ըմբռնմանը` տրամադրելով պատկերացումներ այն մասին, թե ինչպես են գալակտիկաները ժամանակի ընթացքում աճում և փոխվում: Ուսումնասիրելով դեռահասների գալակտիկաները՝ գիտնականները հույս ունեն բացահայտել այն գործընթացները, որոնք ձևավորում են գալակտիկաները, ինչպես մեր Ծիր Կաթինը և պարզել, թե ինչու են որոշները «կարմիր և մեռած» թվում, իսկ մյուսները շարունակում են աստղեր ձևավորել:

Հաճ. տրվող հարցեր

Ի՞նչ է CECILIA հարցումը:

CECILIA Survey-ը ծրագիր է, որն օգտագործում է NASA-ի Ջեյմս Ուեբ տիեզերական աստղադիտակը՝ հեռավոր գալակտիկաների քիմիան ուսումնասիրելու համար: Վերլուծելով այս գալակտիկաների սպեկտրները՝ հետազոտողները պատկերացում են ստանում դրանց քիմիական կազմի և ժամանակի ընթացքում դրանք զարգացնելու մասին:

Ո՞րն է դեռահասների գալակտիկաների ուսումնասիրության նշանակությունը:

Դեռահաս գալակտիկաները ներկայացնում են գալակտիկական էվոլյուցիայի վճռորոշ փուլ, որտեղ տեղի են ունենում զգալի աճ և փոփոխություններ: Ուսումնասիրելով այս գալակտիկաների քիմիական ԴՆԹ-ն՝ աստղաֆիզիկոսները կարող են ավելի լավ հասկանալ գալակտիկաները ձևավորող գործընթացները և ինչպես են դրանք տարբերվում միմյանցից:

Ինչո՞ւ է զարմանալի նիկելի առկայությունը դեռահասների գալակտիկաներում:

Նիկելը հազվագյուտ տարր է, որը դժվար է դիտարկել: Նրա ներկայությունը դեռահասների գալակտիկաներում հուշում է եզակի պայմաններ կամ բնութագրեր այս գալակտիկաներում՝ լույս սփռելով գալակտիկական միջավայրում աստղերի վարքագծի և գործընթացների վրա:

Ինչո՞ւ են դեռահասների գալակտիկաներն ավելի տաք՝ համեմատած ավելի հասուն գալակտիկաների հետ:

Դեռահասների գալակտիկաներում նկատվող ավելի բարձր ջերմաստիճանները լրացուցիչ ապացույցներ են տալիս դրանց հստակ քիմիական ԴՆԹ-ի մասին: Գալակտիկաներում գազի ջերմաստիճանը և քիմիան ներքուստ փոխկապակցված են՝ ցույց տալով նրանց պատանեկության ընթացքում ապրած տարբեր պայմաններն ու միջավայրերը: