Երկնքի բարձր աղտոտվածություն. Երկրի ստրատոսֆերայում հայտնաբերվել են տիեզերական աղբի հետքեր

Գիտնականները, վերլուծելով ստրատոսֆերայում հետազոտական ​​ինքնաթիռից հավաքված տվյալները, զարմանալի բացահայտում են արել՝ մետաղի փոքրիկ կտորներ և էկզոտիկ տարրեր դեն նետված տիեզերանավերից: Հետազոտությունը, որն իրականացվել է Օվկիանոսային մթնոլորտի ազգային վարչության (NOAA) կողմից, Փրդյուի համալսարանի և Լիդսի համալսարանի հետ միասին, հայտնաբերել է ալյումին և այլ մետաղներ, որոնք ներկառուցված են ստրատոսֆերայի մասնիկների մոտավորապես 10%-ում: Ամենաանսպասելի տարրերից էին նիոբիումը և հաֆնիումը, որոնք հազվագյուտ տարրեր են, որոնք սովորաբար չեն հանդիպում մթնոլորտի այս տարածաշրջանում: Նրանց ծագման առեղծվածը բացահայտվեց, երբ տարրերը հետագծվեցին արբանյակների և հրթիռային ուժեղացուցիչների մոտ, որոնք դրանք օգտագործում են ջերմակայուն, բարձր արդյունավետությամբ համաձուլվածքներում:

Հետազոտության ընթացքում օգտագործվել է PALMS (Particle Analysis by Laser Spectrometry) կոչվող մասնագիտացված գործիքը, որը տեղադրված է հետազոտական ​​ինքնաթիռի վրա՝ առանձին օդի մասնիկները հավաքելու և քիմիական վերլուծելու համար: Հետազոտությունը, որը հրապարակվել է Proceedings of the National Academy of Sciences ամսագրում, նպատակ ուներ ուսումնասիրել ստրատոսֆերայում աերոզոլային մասնիկները: Ստրատոսֆերան՝ Երկրի մթնոլորտի երկրորդ շերտը, օզոնային շերտի տունն է, որը պաշտպանում է մոլորակը վնասակար ուլտրամանուշակագույն լույսից։

Թեև տիեզերական աղբից աղտոտվածության քանակը կարող է փոքր թվալ, քանի որ վերջին հինգ տարիների ընթացքում արձակվել են ավելի քան 5,000 արբանյակներ և ակնկալվում է, որ դրանցից շատերը, ի վերջո, նորից կմտնեն մթնոլորտ, պետք է հասկանալ, թե ինչպես դա կազդի ստրատոսֆերային աերոզոլների վրա: OrbitingNow կազմակերպությունը, որը հետևում է արտաքին տիեզերքում գտնվող օբյեկտներին, ներկայումս վերահսկում է մոտ 8,000 օբյեկտ Երկրի ցածր ուղեծրում, որոնք ի վերջո կայրվեն մթնոլորտում:

Այս հետազոտությունը ընդգծում է տիեզերական հետազոտության անտեսանելի ազդեցությունը Երկրի շրջակա միջավայրի վրա և տիեզերական աղբի պատասխանատու հեռացման կարևորությունը: Հասկանալը, թե ինչպես է տիեզերական աղբը ազդում մեր մթնոլորտի վրա, շատ կարևոր է ինչպես մեր մոլորակի պաշտպանության, այնպես էլ տիեզերական տեխնոլոգիաների կայուն զարգացման համար:

