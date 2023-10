SpaceX-ը հայտարարում է Falcon 9 հրթիռի վաղ առավոտյան արձակման մասին

SpaceX-ը հայտարարել է Վանդենբերգ տիեզերական ուժերի բազայից առաջիկա արձակման մասին: Ընկերությունը մտադիր է հոկտեմբերի 12-ի առավոտյան ժամը 47:21-ին SLC-9E-ից Falcon 4 հրթիռի արձակման համար: Այս արձակման նպատակը 21 Starlink արբանյակներ տեղակայելն է Երկրի ցածր ուղեծիր:

Այն դեպքում, երբ արձակումը չի կարող ընթանալ նախատեսվածի պես, SpaceX-ը հայտնաբերել է երեք պահեստային հնարավորություններ ժամը 1:23-ից մինչև 3: Բացի այդ, կան վեց լրացուցիչ պահեստային հնարավորություններ՝ սկսած շաբաթ օրը ժամը 11:26-ից մինչև կիրակի առավոտյան ժամը 2:50-ը:

Ցանկացողների համար SpaceX-ի ուղիղ հեռարձակումը հասանելի կլինի մեկնարկից մոտավորապես հինգ րոպե առաջ: Սա հեռուստադիտողներին կտրամադրի իրական ժամանակի թարմացումներ և թույլ կտա նրանց ականատես լինել առաքելությանը, երբ այն ծավալվում է:

Հարկ է նշել, որ խթանիչը, որը կաջակցի այս առաքելությանը, օգտագործվել է 15 անգամ նախորդ գործարկումներում: Սպասվում է, որ փուլային բաժանումից հետո հրթիռի առաջին փուլը վայրէջք կկատարի Խաղաղ օվկիանոսում գտնվող Of Course I Still Love You անօդաչու նավի վրա: Այս կրկնակի օգտագործման հնարավորությունը նշանակալի իրադարձություն է SpaceX-ի ջանքերում՝ նվազեցնելու տիեզերական հետազոտության արժեքը և այն ավելի կայուն դարձնելու համար:

Ինչ վերաբերում է տեղական ազդեցությանը, ապա այս գործարկման ընթացքում ձայնային բումեր չեն ակնկալվում լսել: Սա լավ նորություն է մոտակա բնակիչների համար, քանի որ ձայնային բումերը կարող են խանգարել և ապշեցնել:

Ընդհանուր առմամբ, SpaceX-ի այս վաղ առավոտյան մեկնարկը ևս մեկ քայլ առաջ է ներկայացնում ընկերության շարունակական առաքելության մեջ՝ զարգացնելու և ընդլայնելու իր արբանյակային ինտերնետի համաշխարհային ցանցը:

Սահմանումներ:

– Falcon 9 հրթիռ. SpaceX-ի կողմից մշակված երկաստիճան ուղեծրային մեքենա: Այն նախատեսված է արբանյակների և օգտակար բեռների հուսալի և անվտանգ փոխադրման համար:

– Starlink արբանյակներ. փոքր արբանյակների համաստեղություն, որը տեղակայվել է SpaceX-ի կողմից՝ նպատակ ունենալով ապահովել գլոբալ լայնաշերտ ծածկույթ:

– Իհարկե, I Still Love You Droneship. Ինքնավար անօդաչու նավ, որն օգտագործվում է SpaceX-ի կողմից ծովում հրթիռային ուժեղացուցիչներ վայրէջք կատարելու և վերականգնելու համար:

Աղբյուրը՝ SpaceX (URL չի տրամադրվել)