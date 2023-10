Արբանյակային հեռացում. աճող բնապահպանական մտահոգություն տիեզերքում

By

Արբանյակները, որոնք հասել են իրենց գործառնական կյանքի ավարտին, երկընտրանք են ստեղծում տիեզերական գործակալությունների համար: Այս տիեզերանավերի հեռացման ներկայիս մեթոդները դրանք թողնում են ուղեծրում, մղում դեպի գերեզմանային ուղեծրեր՝ գործառնական արբանյակներից հեռու, կամ ուղղորդելով դրանք դեպի Երկիր՝ մթնոլորտային ներթափանցման համար: Այնուամենայնիվ, Փրդյուի համալսարանի և NOAA-ի հետազոտողների կողմից անցկացված վերջին հետազոտությունը ցույց է տվել, որ մթնոլորտի վերամիավորումը անհետևանք չէ:

Ավանդաբար, մթնոլորտային վերամիավորումը համարվում է Երկրի ցածր ուղեծրում արբանյակների հեռացման հուսալի մեթոդ (LEO): Քանի որ վերջին տարիներին LEO-ն ավելի ու ավելի է լցվել արբանյակներով, հեռացման այս մեթոդն ավելի տարածված է դարձել: Այնուամենայնիվ, Proceedings of the National Academy of Sciences ամսագրում հրապարակված հետազոտությունը ցույց է տալիս, որ մթնոլորտի վերամիավորումը հանգեցնում է նրան, որ Երկրի մթնոլորտի վերին հատվածը աղտոտվում է տիեզերանավերի գոլորշիացված մնացորդներով:

Հետազոտողների խումբը նկատել է մթնոլորտ մտնող երկնաքարերի թողած իոնային ամպերի կազմի փոփոխություն: Նրանք պարզեցին, որ այս մասնիկների քիմիական փոփոխվող մատնահետքը պոտենցիալ պայմանավորված է մթնոլորտ վերադարձող տիեզերանավերի աճող թվով: Իրենց բացահայտումները հաստատելու համար հետազոտողները սարքեր են կցել ինքնաթիռներին և մթնոլորտի ուղղակի չափումներ են իրականացրել Ալյասկայից և մայրցամաքային ԱՄՆ-ից մոտավորապես 12 մղոն բարձրության վրա:

Հետազոտության արդյունքները ցույց են տվել, որ մթնոլորտում մետաղների զգալի կոնցենտրացիան, այդ թվում՝ լիթիումը, ալյումինը, պղինձը, կապարը, մագնեզիումը և նատրիումը, որոնք մանրակրկիտ հետևում են արբանյակային ներթափանցմանը: Բացի այդ, հետազոտողները նաև նկատել են, որ օզոնային շերտը պաշտպանելու համար պատասխանատու աերոզոլային մասնիկների 10%-ը պարունակում է ալյումին։

Թեև այս բացահայտումների ամբողջական ազդեցությունը շրջակա միջավայրի և կլիմայի փոփոխության վրա դեռևս պարզ չէ, հետազոտողները կարծում են, որ դա ընդգծում է մոլորակի վրա մարդու տիեզերական թռիչքի զգալի ազդեցությունը: Մթնոլորտում մետաղների կոնցենտրացիայի ավելացման հետևանքների ըմբռնումը շատ կարևոր է ինչպես օզոնային շերտի, այնպես էլ Երկրի մակերեսի վրա կյանքի համար հնարավոր ռիսկերը գնահատելու համար: Լրացուցիչ ուսումնասիրություններ կպահանջվեն շրջակա միջավայրի վրա արբանյակների հեռացման մեթոդների ազդեցությունը լիովին հասկանալու և Երկրի մթնոլորտի աղտոտվածությունը մեղմելու համար այլընտրանքային ռազմավարություններ պարզելու համար:

Աղբյուրները `

– Վերնագիր. Արբանյակների ոչնչացման մեթոդները և դրանց ազդեցությունը Երկրի մթնոլորտի վրա

– Աղբյուր՝ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի ժողովածու

– Սահմանում. Երկրի ցածր ուղեծիրը (LEO) տիեզերքի շրջան է Երկրի մակերևույթից մոտավորապես 2000 կմ հեռավորության վրա, որտեղ գտնվում են արբանյակների մեծ մասը և Միջազգային տիեզերական կայանը:

– Սահմանում. Մթնոլորտային վերամիավորումն այն գործընթացն է, որով տիեզերանավը կամ արբանյակը մտնում է Երկրի մթնոլորտ՝ իր առաքելությունն ավարտելուց կամ գործառնական կյանքի ավարտից հետո: