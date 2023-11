Covid-19-ի համաճարակի հետ կապված կառավարության հետաքննությունը շարունակվում է գլխավոր բուժաշխատողի ցուցմունքով.

By

Շատ սպասված տեսքով, Միացյալ Թագավորության գլխավոր բժշկական տնօրեն սըր Քրիս Ուիթին այսօր պատրաստվում է վկայություն տալ շարունակվող Covid-19-ի հետաքննությանը: Սըր Ուիթին, ով համաճարակի ժամանակ դարձավ երկրի ամենաճանաչված գործիչներից մեկը, ակնկալվում է, որ երեքշաբթի ամբողջ օրը կանցկացնի՝ պատկերացում կազմելով կառավարության կողմից ճգնաժամի կառավարման վերաբերյալ:

Սըր Ուիթթիի այս վկայությունը հետևում է նախկին գլխավոր գիտական ​​խորհրդական սըր Պատրիկ Վալանսի վերջերս հայտնվելուն, ով առաջարկել է իր պատկերացումները նախկին վարչապետ Բորիս Ջոնսոնի և նրա թիմի որոշումների կայացման գործընթացի վերաբերյալ: Սըր Վալանսի օրագրային գրառումները այս դժվարին ժամանակաշրջանում արտակարգ ակնարկներ են տվել կառավարության ներքին գործերին:

Լեդի Հալեթը, ով ղեկավարում է հետաքննությունը, երկուշաբթի օրը հայտարարեց, որ պարոն Ջոնսոնը կարծես «շփոթված» էր իրեն ներկայացված բարդ տվյալներից և գրաֆիկներից: Կային դեպքեր, երբ նա պայքարում էր գիտական ​​տեղեկատվությունը պահպանելու համար, ինչը հանգեցնում էր կառավարության որոշումների կայացման և համաճարակի արձագանքման վերաբերյալ հարցերի:

Նախաձեռնություններից մեկը, որը բախվել է քննադատություններին, պարոն Սունակի «Ուտել դուրս՝ օգնելու համար» սխեման է, որը գործարկվել է 2020 թվականի օգոստոսին՝ արգելափակումից հետո ռեստորաններին և ճաշարաններին աջակցելու նպատակով: Սըր Ուիթին, ամենայն հավանականությամբ, կբախվի իր նախկին անձնական մեկնաբանություններին առնչվող հարցերի հետ, որոնք վերաբերում են սխեմային որպես «ուտեք դուրս՝ վիրուսին օգնելու համար»: Հետազոտության նպատակն է լիովին հասկանալ կառավարության նման միջոցառումների ազդեցությունն ու արդյունավետությունը:

Քանի որ հետաքննությունը շարունակվում է, ակնկալվում է, որ սըր Ջոնաթան Վան-Թամը՝ սըր Ուիթթիի նախկին տեղակալը, նույնպես ապացույցներ կներկայացնի շաբաթվա վերջին: Այս առանցքային գործիչների վկայությունները լույս են սփռում որոշումների կայացման գործընթացի և կառավարության կողմից ձեռնարկված գործողությունների վրա՝ նպաստելով Միացյալ Թագավորությունում Covid-19 համաճարակի կառավարման համապարփակ ըմբռնմանը:

Հաճախակի տրվող հարցեր (FAQ)

Ի՞նչ է Covid-19 հարցումը:

Covid-19-ի հետաքննությունը Միացյալ Թագավորությունում Covid-19 համաճարակի հետ կապված կառավարության վարած հետաքննություն է: Այն նպատակ ունի գնահատել որոշումների կայացման գործընթացը, իրականացվող քաղաքականությունը և ճգնաժամին ընդհանուր արձագանքը:

Ո՞վ է սըր Քրիս Ուիթին:

Սըր Քրիս Ուիթին Միացյալ Թագավորության գլխավոր բժշկական տնօրենն է: Նա նշանակալի դեր է խաղացել կառավարությանը հանրային առողջության հարցերի վերաբերյալ խորհրդատվություն տրամադրելու գործում, մասնավորապես՝ Covid-19 համաճարակի ժամանակ:

Ո՞րն է սըր Քրիս Ուիթիի վկայության նպատակը:

Ակնկալվում է, որ Սըր Քրիս Ուիթթիի ցուցմունքը պատկերացում կհաղորդի կառավարության կողմից Covid-19 համաճարակի հետ կապված խնդիրների լուծմանը: Նա, հավանաբար, կհարցաքննվի հիմնական որոշումների, քաղաքականության և նախաձեռնությունների վերաբերյալ, ինչպիսին է «Ուտել դուրս՝ օգնելու համար» սխեման:

Ի՞նչ է «Eat Out to Help Out» սխեման:

«Eat out to help out» սխեման կառավարության նախաձեռնությունն էր, որը մեկնարկել էր 2020 թվականի օգոստոսին՝ աջակցելու ռեստորանային և հյուրընկալության ոլորտին հետշրջափակմանը: Այն առաջարկում էր զեղչված սնունդ՝ մարդկանց խրախուսելու համար ճաշել դրսում և խթանել տնտեսությունը: