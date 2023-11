Բացահայտելով տան իրական իմաստը. Գրկելով երբեքը

By

Բաժանումներով և սահմաններով սահմանված աշխարհում տուն հասկացությունը խորը նշանակություն ունի: Դա մի վայր է, որտեղ մարդը զգում է պատկանելության զգացում, մի վայր, որտեղ ոգին մխիթարվում է կյանքի քաոսի մեջ: Շատերի համար տան գաղափարը դուրս է գալիս ֆիզիկական ոլորտից և խորանում է հոգու խորքերը:

The Never Never-ը, անձեռնմխելի երկրի խորհրդանշական ներկայացում, կախարդիչ գրավչություն է նրանց համար, ովքեր կապ են փնտրում իրենց արմատների հետ: Դա մի վայր է, որտեղ հնագույն օձի ոգին միահյուսվում է հենց հողին՝ ստեղծելով ներդաշնակ կապ, որը գերազանցում է ռասայի կամ գույնի սահմանափակումները:

Ճանապարհորդությունը դեպի Երբեք երբեք չի կարելի անլուրջ վերաբերվել: Դա պահանջում է քաջություն և պատրաստակամություն՝ հետևում թողնելու ծանոթը, ոտք դնելով դեպի անհայտը՝ հասկանալով, որ մարդը երբեք չի կարող վերադառնալ որպես նույն մարդ: Երբեք Երբեքի կոչը համառ է, նրա մեղմ բզզոցը ստիպում է անհատներին ընդունել իրենց իսկական եսը և սկսել ինքնաբացահայտման ճանապարհորդություն:

Հասարակական հաստատությունների սառը և մութ պատերի միջով, որտեղ համապատասխանությունն ու դատողությունը մնում են օդում, ավելի ուժեղ է դառնում այն ​​վայրը, որտեղ մարդն իսկապես պատկանում է: Նրանց խեղդող հայացքներն ու ծաղրը, ովքեր իրենց ավելի բարձր են ընկալում, ծառայում են միայն «Երբեք երբեք»-ի գրկում մխիթարություն փնտրելու վճռականության ամրապնդմանը:

Տունը չի որոշվում մարդու մաշկի գույնով կամ հասարակական կառուցվածքներով, որոնք փորձում են բաժանել մեզ: Տունը գոյության վիճակ է, կապ հողի և միմյանց հետ, որը գերազանցում է մեզ պարտադրված սահմանները: Երբեք, արևի և լուսնի ցիկլը առաջնորդում է մեր գոյությունը՝ հիշեցնելով մեզ մեր իրական տեղը կյանքի մեծ գոբելենում:

Հաճախակի տրվող հարցեր (ՀՏՀ).

Հարց: Ի՞նչ է երբեք երբեք:

A: The Never Never-ը անձեռնմխելի երկրի խորհրդանշական ներկայացում է, որտեղ հնագույն օձի ոգին միահյուսվում է հենց հողին:

Հարց. Ի՞նչ է նշանակում ընդունել Երբեք երբեք:

A. Ընդգրկել Երբեքը նշանակում է կապ փնտրել սեփական արմատների հետ և գտնել պատկանելության վայր, որը գերազանցում է ռասայից կամ գույնից:

Հարց. Ինչպիսի՞ն է ճանապարհորդությունը դեպի Երբեք երբեք:

Ա. Ճանապարհորդությունը դեպի Երբեք երբեք պահանջում է քաջություն և պատրաստակամություն՝ թողնելու ծանոթը հետևում, իմանալով, որ այն կարող է ընդմիշտ փոխակերպել սեփական ես-ի զգացումը:

Հարց. Ինչպե՞ս է The Never-ը հակադրվում հասարակական ինստիտուտներին:

A. The Never Never-ը ներկայացնում է մխիթարության վայր հասարակական ինստիտուտների համապատասխանության և դատողության մեջ:

Հարց. Ինչպե՞ս է տուն հասկացությունը առնչվում Երբեք երբեք:

Պատ.՝ Տունը, Երբեք Երբեքի համատեքստում, կեցության վիճակ է, որը դուրս է գալիս ֆիզիկական սահմաններից և ընդգրկում է կապը հողի և միմյանց հետ:

Երբեք Երբեքի գրկում մարդը բացահայտում է նրանց իրական էությունը և գտնում մի վայր, որտեղ հոգին կարող է ծաղկել և բարգավաճել: Դա մի տիրույթ է, որտեղ բաժանումները կորցնում են իրենց ուժը, և բոլոր էակների փոխկապակցվածությունը դառնում է անհերքելի: Տունն իր ամենախորը իմաստով քարտեզի վրա տեղ չէ, այլ կեցության վիճակ, որը բնակվում է մեզանից յուրաքանչյուրի մեջ: