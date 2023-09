Պայծառ և գեղեցիկ բերքի լուսին. 2023 թվականի վերջին գերլուսինը

By

Սեպտեմբերի 29-ի լիալուսինը կլուսավորի գիշերային երկինքը՝ նշելով 2023 թվականի չորրորդ և վերջին գերլուսինը: Այս երկնային իրադարձությունը կհասնի իր գագաթնակետին լուսավորվածության 7.57:XNUMX-ին ուրբաթ օրը (AEST) և կշարունակի ամբողջությամբ լուսավորված երևալ մինչև շաբաթ առավոտ: ըստ NASA-ի:

Բերքահավաքի լուսինը դիտարկելու լավագույն միջոցը դեպի արևելք անխոչընդոտ տեսարանով, լուսային աղտոտվածությունից հեռու տեղ գտնելն է: Թեև շատերն ասոցացնում են բերքահավաքի լուսինը բարձրանալիս նարնջագույն երանգի հետ, սակայն այս երևույթը բնորոշ է բոլոր լիալուսիններին: Գույնը պայմանավորված է Երկրի մթնոլորտի հաստությամբ հորիզոնին մոտ, որն ավելի մեծ է, քան երբ լուսինը գլխավերեւում է, ըստ EarthSky-ի:

Գերլուսինը սովորաբար սահմանվում է որպես լիալուսին, որը սովորականից ավելի մոտ է Երկրին, ինչը հանգեցնում է գիշերային երկնքում ավելի մեծ և պայծառ տեսքի: Սեպտեմբեր ամսվա բերքահավաքի լուսինը կլինի մոտավորապես 361,867 կմ հեռավորության վրա Երկրից, որը մոտ 22,604 կմ ավելի մոտ կլինի, քան նրա միջին հեռավորությունը: Օգոստոսի 30-ին Լուսինն այս տարի գտնվել է Երկրին իր ամենամոտ կետում՝ ընդամենը 357,200 կմ հեռավորության վրա:

Ակնկալվում է, որ այս բերքի լուսինը կլինի մոտ 5 տոկոսով ավելի մեծ և 13 տոկոսով ավելի պայծառ, քան միջին լիալուսինը, ինչպես գնահատում է NASA-ն: Որոշ աստղագետներ լուսինը համարում են սուպերլուսին, երբ այն գտնվում է պերիգեյի 90 տոկոսի սահմաններում, ինչը նրա ամենամոտ մոտեցումն է Երկրին ուղեծրում:

Բերքահավաքի լուսինը ստացել է իր անվանումը աշնան սկզբին կամ Հյուսիսային կիսագնդում աշնանային գիշերահավասարի պատճառով, որն այս տարի տեղի ունեցավ սեպտեմբերի 23-ին: Ավանդաբար, տարվա այս եղանակին լուսնի պայծառությունն օգնում էր ֆերմերներին աշխատել մինչև երեկո: հավաքել իրենց բերքը առաջին ցրտից առաջ:

Բացի բերքահավաքի լուսնից, Հյուսիսային Ամերիկայի տարբեր բնիկ ցեղեր տարբեր անուններ ունեն սեպտեմբերի լիալուսնի համար: Օրինակ՝ Աբենակի ցեղը նրան անվանում է եգիպտացորեն պատրաստող լուսին, լակոտացիները՝ շագանակագույն տերևների լուսին, իսկ Պասամաքուդի ցեղը՝ աշնանային լուսին։ Տարվա այս եղանակին այլ մշակույթներ, ինչպիսիք են կորեացիներն ու ճապոնացիները, նույնպես ունեն բերքի տոնակատարության ավանդույթներ:

Նույն ժամանակահատվածում գիշերային երկնքում տեսանելի կլինեն մի քանի մոլորակներ։ Սատուրնը և Յուպիտերը կբարձրանան արևելքից, վերջին ժամերին կհայտնվեն բարձր, մինչդեռ Վեներան պայծառ փայլում է լուսաբացից առաջ: Ըստ The Planetary Society-ի, Մերկուրին կարելի է տեսնել նաև արևելյան հորիզոնի երկայնքով մինչև լուսաբաց պարելիս:

