Մարդիկ Կենաց ծառի բազմաթիվ ճյուղերի կորուստ, ուսումնասիրության գտածոներ

Նոր ուսումնասիրությունը նախազգուշացնում է մարդկային գործունեության հետևանքով առաջացած վեցերորդ զանգվածային ոչնչացման սպառնալիքի մասին՝ նշելով, որ մարդիկ մղում են «Կյանքի ծառի» ամբողջ ճյուղերի կորստին։ Հետազոտությունը, որը հրապարակվել է Proceedings of the National Academy of Sciences ամսագրում, եզակի է, քանի որ այն ուսումնասիրում է ոչ միայն առանձին տեսակների, այլ ամբողջ սեռերի անհետացումը:

Հետազոտողները կենտրոնացել են ողնաշարավորների տեսակների վրա (բացառությամբ ձկների) և պարզել են, որ ուսումնասիրված 5,400 սեռերից 73-ը վերացել են վերջին 500 տարում, որոնց մեծ մասը անհետացել է վերջին երկու դարում: Անհետացման այս մակարդակը շատ ավելի բարձր է, քան սպասվում էր բրածոների տվյալների հիման վրա կատարված գնահատականների հիման վրա:

Մարդկային գործունեությունը, ինչպիսիք են կենսամիջավայրի ոչնչացումը, գերձկնորսությունը և որսը, համարվում են այս անհետացման ճգնաժամի հիմնական պատճառը: Մեկ սեռի կորուստը կարող է հեռահար հետևանքներ ունենալ ողջ էկոհամակարգի համար: Հետազոտության համահեղինակ Խերարդո Սեբալյոսը ընդգծում է իրավիճակի հրատապությունը՝ նշելով. «Մեր մտահոգությունն այն է, որ … մենք այնքան արագ ենք կորցնում իրերը, որ մեզ համար դա ազդարարում է քաղաքակրթության փլուզումը»:

Թեև բոլոր փորձագետները համակարծիք են, որ անհետացման ներկայիս տեմպերը տագնապալի են, այնուհանդերձ, թե արդյոք սա վեցերորդ զանգվածային վերացումն է, քննարկման առարկա է: Գիտնականները զանգվածային անհետացումը բնորոշում են որպես տեսակների 75%-ի կորուստ կարճ ժամանակահատվածում: Ըստ Հավայան կղզիների համալսարանի կենսաբան Ռոբերտ Քաուիի, օգտագործելով այս սահմանումը, վեցերորդ զանգվածային անհետացումը դեռ տեղի չի ունեցել:

Այնուամենայնիվ, Կենաց ծառի ամբողջ ճյուղերի կորստի ուսումնասիրության արդյունքները ընդգծում են իրավիճակի ծանրությունը: Այս ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս կենսաբազմազանության պահպանման և մարդկության ապագայի պաշտպանությանն ուղղված գործողությունների հրատապ անհրաժեշտությունը:

Աղբյուրները `

– Սեբալյոս, Գ., և այլն: (2023). Կենսաբանական ոչնչացում շարունակվող վեցերորդ զանգվածային անհետացման միջոցով, որն ազդարարվում է ողնաշարավորների պոպուլյացիայի կորուստների և նվազման պատճառով: Գիտությունների ազգային ակադեմիայի գիտական ​​տեղեկագիր.

– Լուսաբաց, 20 սեպտեմբերի, 2023 թ