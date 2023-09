Մարդիկ մեքենայով կորցնում են Կենաց ծառի ամբողջ ճյուղերը, զգուշացնում է նոր ուսումնասիրությունը

By

Վերջերս հրապարակված Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) ամսագրում պարզվել է, որ մարդիկ պատճառ են դառնում «Կյանքի ծառի» ամբողջ ճյուղերի անհետացմանը՝ մտավախություն առաջացնելով հնարավոր վեցերորդ զանգվածային ոչնչացման վերաբերյալ: Մեքսիկայի ազգային ինքնավար համալսարանի հետազոտողների կողմից իրականացված հետազոտությունը կենտրոնանում է ամբողջ սեռերի անհետացման վրա, որոնք դասակարգումներ են տեսակների և ընտանիքների միջև:

Ի տարբերություն նախորդ հետազոտությունների, որոնք ուսումնասիրում էին միայն առանձին տեսակների կորուստը, այս հետազոտությունը վերլուծում է ամբողջ սեռերի անհետացումը: Դա նշանակալի ներդրում է, քանի որ ապահովում է անհետացման ներկայիս տեմպերի ավելի խորը պատկերացում: Պրոֆեսոր Խերարդո Սեբալյոսը` հետազոտության համահեղինակներից մեկը, ընդգծում է, որ անհետացման ճգնաժամը նույնքան ծանր է, որքան կլիմայի փոփոխության ճգնաժամը, բայց հաճախ անտեսվում է:

Ուսումնասիրելով Բնության պահպանության միջազգային միության (IUCN) տվյալները՝ հետազոտողները պարզել են, որ վերջին 73 տարում 500 ցեղ է անհետացել, ընդ որում՝ անհետացումների մեծ մասը տեղի է ունեցել վերջին երկու դարում: Սա տագնապալի է, քանի որ ելնելով նախկին անհետացման տեմպերից, նույն ժամանակահատվածում պետք է կորչեին միայն երկու սեռ:

Ուսումնասիրությունը վերագրում է մարդու գործունեությունը, ինչպիսիք են կենսամիջավայրի ոչնչացումը, չափից ավելի ձկնորսությունը և որսը որպես այս անհետացման հիմնական պատճառները: Նույնիսկ մեկ սեռի կորուստը կարող է հեռահար հետևանքներ ունենալ էկոհամակարգերի համար: Հետազոտողները կարծում են, որ հրատապ գործողություններ են պահանջվում՝ կանխելու քաղաքակրթությունների հետագա կորուստն ու փլուզումը։

Թեև փորձագետների միջև կա կոնսենսուս, որ անհետացման ներկայիս տեմպերը տագնապալի են, այնուհանդերձ, արդյոք այն համապատասխանում է վեցերորդ զանգվածային ոչնչացման չափանիշներին, մնում է քննարկման թեմա: Զանգվածային անհետացումը բնորոշվում է որպես տեսակների 75%-ի կորուստ կարճ ժամանակահատվածում։ Այնուամենայնիվ, եթե անհետացման ներկայիս տեմպերը պահպանվեն կամ ավելանան, ապա, ամենայն հավանականությամբ, տեղի կունենա զանգվածային անհետացում:

Հետազոտության հեղինակներն ընդգծում են բնական միջավայրերի պաշտպանությանն ու վերականգնմանն առաջնահերթություն տալու անհրաժեշտությունը՝ հետագա անհետացումները կանխելու համար: Նրանք կարծում են, որ անհապաղ միջոցներ ձեռնարկելու դեպքում դեռ հնարավոր է փրկել շատ սեռեր։

Աղբյուրներ՝ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի (PNAS) նյութեր

Սահմանումներ:

Սեռ. Կենդանի էակների դասակարգման մեջ սեռը դասակարգ է տեսակների և ընտանիքի միջև:

Տեսակ. Օրգանիզմների խումբ, որոնք ունեն նմանատիպ հատկանիշներ և կարող են բազմանալ՝ պարարտ սերունդ տալու համար:

Զանգվածային անհետացում. տեսակների զգալի տոկոսի արագ կորուստ կարճ ժամանակահատվածում, որը հանգեցնում է էկոլոգիական և էվոլյուցիոն լուրջ փոփոխությունների:

Կենաց ծառ. տարբեր տեսակների փոխհարաբերությունների փոխաբերական ներկայացում, որը հետևում է նրանց էվոլյուցիոն պատմությանը մինչև ընդհանուր նախահայր: