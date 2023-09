Գիտնականները հայտնաբերել են սիլիցիումով պատված նանոադամանդների քիմիական մեխանիզմը քվանտային հաշվարկների և կենսապիտակավորման համար

Սան Խոսեի պետական ​​համալսարանի (SJSU) հետազոտողները բացահայտել են միացման մեխանիզմը, որը պատասխանատու է նանոադամանդների վրա սիլիցիումի միատեսակ թաղանթների ձևավորման համար: Թիմն օգտագործել է հզոր ռենտգենյան ճառագայթներ, որոնք ստեղծվել են SLAC Ազգային արագացուցիչի լաբորատորիայում Ստենֆորդի սինքրոտրոնային ճառագայթման լույսի աղբյուրի (SSRL) կողմից՝ ուսումնասիրելու նանանյութերը: Արդյունքները, որոնք հրապարակվել են ACS Nanoscience Au ամսագրում, կարևոր պատկերացումներ են տալիս սիլիցիումով պատված նանոադամանդների ստեղծման մեջ ներգրավված քիմիայի վերաբերյալ:

Նանոադամանդները ուշագրավ հատկություններով գերփոքր սինթետիկ ադամանդներ են: Չնայած իրենց փոքր չափերին, նանոադամանդներն ունեն կատարյալ ածխածնային ցանցեր, և նրանք կարող են արձագանքել մագնիսական դաշտերին, էլեկտրական դաշտերին և լույսին սենյակային ջերմաստիճանում: Այս եզակի բնութագրերը նանոադամանդները դարձնում են հարմար տարբեր կիրառությունների համար, ներառյալ քվանտային հաշվարկները և բջիջների կենսապիտակավորումը:

Նանոադամանդների ֆունկցիոնալությունը բարձրացնելու համար հետազոտողները դիմել են ադամանդի մասնիկները սիլիցիումով պատելուն: Սիլիկան ոչ միայն ապահովում է հարթ և պաշտպանիչ թաղանթ նանոադամանդների համար, այլև թույլ է տալիս մակերևույթի ձևափոխում: Սիլիցիումի ծածկույթին հատուկ պիտակներ ավելացնելով` գիտնականները կարող են նանոադամանդները ուղղորդել հատուկ բջիջների կամ վայրերի ուղղությամբ: Նանոադամանդի շարժման այս հսկողությունը զգալի հետևանքներ ունի կենսաբժշկության և կենսատեխնոլոգիայի կիրառման համար:

Ավելի քան մեկ տասնամյակ գիտնականներին տարակուսում էր նանոադամանդների վրա սիլիցիումի ծածկույթի ձևավորման մեխանիզմը: SJSU-ի հետազոտողները պարզել են, որ նանոադամանդի մակերեսի վրա ալկոհոլի քիմիական խմբերը վճռորոշ դեր են խաղում սիլիցիումի թաղանթների աճի հեշտացման գործում: Նրանք պարզել են, որ ամոնիումի հիդրօքսիդի ներմուծումն էթանոլի հետ ծածկույթի գործընթացում հանգեցնում է այս ալկոհոլային խմբերի արտադրությանը։

Սիլիցիումի ծածկույթի տակ թաքնված մակերեսները ուսումնասիրելու համար SJSU-ի հետազոտողները օգտագործել են SSRL-ի ռենտգենային սարքերը: Նրանք օգտագործել են անցումային եզրային սենսոր՝ գերզգայուն ջերմաչափ՝ ջերմաստիճանի փոփոխությունները հայտնաբերելու և դրանք ռենտգենյան էներգիաների վերածելու համար։ Ռենտգենյան կլանման սպեկտրոսկոպիայի (XAS) միջոցով թիմը ուսումնասիրել է նանոադամանդների մակերեսները և նանոմետրային մասշտաբով չափել սիլիցիումի ծածկույթի հաստությունը: Արդյունքները ցույց տվեցին XAS-ի արդյունավետությունը սուզվող նյութերի ուսումնասիրության համար, ինչպիսիք են նանոադամանդները:

Սիլիցիումապատ նանոադամանդների կապակցման մեխանիզմի ըմբռնումից ստացված գիտելիքները նոր ուղիներ են բացում հետազոտողների համար: Հետազոտության գլխավոր հետազոտող Աբրահամ Վոլկոտը նախատեսում է ուսումնասիրել այլ նյութերի օգտագործումը, ինչպիսիք են տիտանի և ցինկի օքսիդները, նանոադամանդները ծածկելու համար: Այս այլընտրանքային ծածկույթները կարող են հետագայում ընդլայնել նանոադամանդների կիրառությունները քվանտային զգայության և կենսաբանական պիտակավորման մեջ:

Այս հետազոտության արդյունքները արժեքավոր պատկերացումներ են տալիս նանոադամանդի ծածկույթների քիմիայի վերաբերյալ և հնարավորություններ են առաջարկում սիլիցիումի կեղևը օպտիմալացնելու և ծածկույթի այլ նյութեր ուսումնասիրելու համար: Ավելի լավ հասկանալով սիլիցիումով պատված նանոադամանդների ետևում գտնվող քիմիական մեխանիզմը, հետազոտողները կարող են շարունակել բացահայտել այս փոքրիկ ադամանդների ներուժը քվանտային հաշվարկների և կենսապիտակավորման ծրագրերի համար:

– Perla J. Sandoval et al, Quantum Diamonds at the Beach. Chemical Insights into Silica Growth on Nanoscale Diamond using Multimodal Characterization and Simulation, ACS Nanoscience Au (2023): DOI՝ 10.1021/acsnanoscienceau.3c00033