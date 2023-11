Արդյունավետ սահմանային տվյալների օգտագործմամբ շուկայական ռեժիմների մոդելավորման նոր մեթոդ

By

Ֆինանսական շուկաները դինամիկ են և կարող են դրսևորել տարբեր ռեժիմներ կամ վիճակներ, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի իր յուրահատուկ բնութագրերը: Ավանդական մոդելները պայքարում են այս դինամիկան արդյունավետորեն ֆիքսելու համար: Այնուամենայնիվ, The Journal of Finance and Data Science-ում հրապարակված վերջին ուսումնասիրությունը ներկայացնում է թարմ մոտեցում, որը գերազանցում է չափանիշները շուկայական ռեժիմի դինամիկան մոդելավորելիս:

Հետազոտական ​​թիմը՝ Նոլան Ալեքսանդրի գլխավորությամբ, մշակել է նոր մեթոդ, որն օգտագործում է արդյունավետ սահմանները՝ շուկայական պետությունները սահմանելու համար: Արդյունավետ սահմանները ներկայացնում են փոխզիջման կորեր, որոնք օպտիմալացնում են պորտֆելները՝ հիմնվելով ակնկալվող եկամտաբերության և անկայունության վրա: Այս արդյունավետ սահմանները բաժանելով ֆունկցիոնալ ձևերի՝ օգտագործելով երեք գործակից, թիմը հաջողությամբ դասակարգեց շուկայական տարբեր պետություններ:

Այս մոդելի օգտագործմամբ պորտֆոլիո ստեղծելու համար յուրաքանչյուր պետության համար հաշվարկվում են պորտֆելի օպտիմալացված կշիռներ՝ օգտագործելով միայն տվյալ վիճակի տվյալները: Այնուհետև այդ կշիռները ագրեգացվում և կշռվում են՝ ելնելով յուրաքանչյուր վիճակին անցնելու հավանականությունից: Այս մոտեցումն ավելի մեկնաբանելի է, համեմատած ավանդական թաքնված Մարկովի մոդելների (HMMs), որտեղ պետությունները մնում են թաքնված և բացակայում են մեկնաբանելիությունից:

Առաջարկվող մեթոդի էական առավելություններից մեկը մոդելի միջանկյալ բաղադրիչները դիտարկելու ունակությունն է: Սա թույլ է տալիս ավելի լավ հասկանալ, թե ինչպես են որոշվում վերջնական կշիռները: Հետազոտողները պարզել են, որ յուրաքանչյուր տիեզերքում կան բազմաթիվ ցուլային շուկայական պետություններ, որոնցից մեկում ավելի հավանական է անցնել արջի շուկա, քան մյուսները:

Ավելին, ուսումնասիրությունը ցույց է տվել, որ ԱՄՆ-ի մասնատված ֆոնդային բորսաներում անկումային նահանգում կրկնվելու ավելի մեծ հավանականություն կա, այլ ոչ թե այլ նահանգ անցնելու: Այնուամենայնիվ, այս կրկնվող հատկությունը չի գործում Զարգացած շուկաների տիեզերքի համար:

Այս նորարարական մոտեցումը արժեքավոր պատկերացումներ է տալիս շուկայական ռեժիմների դինամիկայի վերաբերյալ և առաջարկում է գերազանց կատարողականություն՝ համեմատած ավանդական մոդելների: Օգտվելով դիտարկվող վիճակներից և արդյունավետ սահմանային տվյալներից՝ ներդրողները կարող են ավելի տեղեկացված որոշումներ կայացնել և պոտենցիալ բարելավել իրենց պորտֆելի կատարումը:

Հաճախակի տրվող հարցեր (FAQ)

Որո՞նք են շուկայական ռեժիմները կամ պետությունները:

Շուկայական ռեժիմները կամ պետությունները վերաբերում են ֆինանսական շուկաների տարբեր միջավայրերին կամ պայմաններին: Այս նահանգները կարող են դրսևորել տարբեր բնութագրեր, ինչպիսիք են ցուլային շուկաները, արջի շուկաները կամ բարձր անկայունության ժամանակաշրջանները:

Որո՞նք են արդյունավետ սահմանները:

Արդյունավետ սահմանները փոխզիջման կորեր են, որոնք ներկայացնում են օպտիմալ պորտֆելներ՝ հիմնված ակնկալվող եկամտաբերության և անկայունության միջև հավասարակշռության վրա: Այս սահմաններն օգնում են ներդրողներին որոշել պորտֆելի լավագույն տեղաբաշխումները՝ ելնելով իրենց ռիսկի և եկամտաբերության նախապատվություններից:

Ի՞նչ է թաքնված Մարկովի մոդելը (HMM):

Թաքնված Մարկովի մոդելը (HMM) վիճակագրական մոդել է, որը ենթադրում է հիմքում ընկած թաքնված վիճակներ, որոնք առաջացնում են դիտելի արդյունքներ: Ֆինանսական շուկաների համատեքստում HMM-ները հաճախ օգտագործվում են ռեժիմի փոփոխությունների մոդելավորման համար, որտեղ պետությունները մնում են անհայտ: Այնուամենայնիվ, մեկնաբանելիության բացակայությունը ավանդական HMM-ների թերությունն է:

Ինչպե՞ս է առաջարկվող մոդելը գերազանցում չափանիշներին:

Առաջարկվող մոդելը օգտագործում է արդյունավետ սահմանային տեղեկատվություն՝ շուկայական վիճակները սահմանելու և պորտֆելներ կառուցելու համար: Օպտիմիզացնելով կշիռները յուրաքանչյուր վիճակի համար՝ հիմնված այդ վիճակի տվյալների վրա, մոդելը ձեռք է բերում բարձր արդյունավետություն՝ համեմատած հենանիշերի: Այս մոտեցումը ապահովում է շուկայի դինամիկայի ավելի մեկնաբանելի և խորաթափանց պատկերացում: