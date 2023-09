Հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ Մարսը զգալիորեն ավելի քիչ հանքանյութեր ունի, քան Երկիրը

Նոր ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ Մարսը Երկրի համեմատ հանքանյութերի էականորեն ավելի քիչ քանակ ունի: Թեև Երկրի վրա հայտնի է մոտ 6,000 հանքանյութ, Մարսը միայն 161 հանքանյութ է գրանցել ավելի քան 50 տարվա հետաքննության ընթացքում:

Hazen et al-ի կողմից անցկացված հետազոտությունը վերլուծել է Մարսի վրա հանքանյութերի առաջացումը և էվոլյուցիան՝ հիմնվելով անցյալի առաքելությունների և մարսի երկնաքարերի վերլուծությունների վրա: Հետազոտողները Մարսի վրա հայտնաբերել են հանքանյութերի առաջացման 20 եղանակներ, մինչդեռ Երկիրն ունի 57:

Երկու մոլորակների պատմության վաղ փուլերում հանքանյութերը ձևավորվել են նմանատիպ ձևերով: Երկրի և Մարսի առաջին հանքանյութերը, հավանաբար, բյուրեղացել են անմիջապես սառեցնող մագմայից: Հիդրոջերմային ակտիվությունը նույնպես դեր է խաղացել երկու մոլորակների վրա հանքանյութերի առաջացման գործում։ Այնուամենայնիվ, Երկիրը միլիարդավոր տարիներ առաջ անցել է դիվերսիֆիկացման լայն փուլեր՝ սալերի տեկտոնիկայի և կյանքի զարգացման պատճառով, գործընթացներ, որոնք Մարսի վրա չեն նկատվել:

Հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ Մարսն ուներ ավելի քիչ ուղիներ հանքանյութերի առաջացման համար՝ համեմատած Երկրի հետ: Թեև հնարավոր է, որ Մարսի վրա կան չբացահայտված հանքային փուլեր, Մարսի հանքանյութերի ընդհանուր քանակը դեռևս գնահատվում է, որ զգալիորեն ավելի փոքր է, քան Երկրինը:

Ուսումնասիրությունը, որը հրապարակվել է Journal of Geophysical Research: Planets ամսագրում, լույս է սփռում Մարսի և Երկրի հանքային բաղադրության տարբերությունների վրա: Այս տարբերությունների ըմբռնումը կարող է արժեքավոր պատկերացումներ տալ Մարսի երկրաբանական պատմության և պոտենցիալ բնակելիության վերաբերյալ:

Այս հետազոտությունը հնարավոր է դարձել Մարսի անցյալ առաքելությունների տվյալների վերլուծության և մարսի երկնաքարերի ուսումնասիրության շնորհիվ: Կարմիր մոլորակի հանքաբանական բազմազանությունը լիովին ուսումնասիրելու և հասկանալու համար անհրաժեշտ է լրացուցիչ հետազոտություն:

Աղբյուրները `

– Robert M. Hazen et al, On the Diversity and Formation Modes of Martian Minerals, Journal of Geophysical Research. Planets: DOI՝ 10.1029/2023JE007865

– Ամերիկյան երկրաֆիզիկական միություն (AGU)