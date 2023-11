Հասկանալով ուրիշներին իրենց գործողությունների միջոցով. Մարդկային ճանաչողության հիմնական ասպեկտը AI-ի համար ազդեցությամբ

By

Երբ մենք դիտում ենք ինչ-որ մեկի գործողությունները, մեր միտքն արագ աշխատում է նրա մտադրությունները վերծանելու համար: Ջոնս Հոփկինսի համալսարանի ընկալման հետազոտողների կողմից իրականացված հետազոտությունը լույս է սփռել այն բանի վրա, թե ինչպես մարդիկ կարող են հասկանալ, թե ինչ են փորձում սովորել ուրիշները՝ պարզապես հետևելով նրանց գործողություններին: Այս բեկումնային ուսումնասիրությունը, որը հրապարակվել է Proceedings of the National Academy of Sciences ամսագրում, բացահայտել է մարդու ճանաչողության հաճախ անտեսված ասպեկտը, որը նշանակալի հետևանքներ ունի արհեստական ​​ինտելեկտի (AI) համակարգերի զարգացման վրա:

Ի տարբերություն պրագմատիկ գործողությունների ճանաչման, որոնք ներառում են ինչ-որ մեկի անմիջական գործողությունների կանխատեսումը, ուսումնասիրությունը կենտրոնացած էր «էպիստեմիկ գործողությունների» վրա։ Այս գործողությունները կատարվում են, երբ ինչ-որ մեկը փորձում է տեղեկատվություն հավաքել կամ իմանալ իր շրջապատի մասին: Մինչ նախորդ հետազոտությունները ցույց են տվել, որ մարդիկ կարող են ճշգրիտ բացահայտել պրագմատիկ գործողությունները, քիչ բան էր հայտնի այն մասին, թե ինչպես ենք մենք ընկալում և հասկանում իմացական գործողությունները:

500 մասնակիցների մասնակցությամբ մի շարք փորձերի ընթացքում հետազոտողները խնդրեցին մարդկանց դիտել տեսանյութեր, որտեղ մարդիկ թափահարում են տուփերը: Մասնակիցները մի քանի վայրկյանում կարողացան հասկանալ թափահարողի նպատակները՝ կա՛մ որոշել տուփի ներսում գտնվող առարկաների քանակը, կա՛մ պարզել առարկաների ձևը: Ուրիշի մտադրությունները նրանց գործողությունների միջոցով ընկալելու այս կարողությունը և՛ ինտուիտիվ է, և՛ ուշագրավ՝ ընդգծելով բարդ ճանաչողական գործընթացները, որոնք մեր միտքն առանց ջանքերի իրականացնում է:

Այս բացահայտումները ավելի լայն ազդեցություն ունեն AI-ի զարգացման ոլորտում: Հասկանալով, թե ինչպես են մարդիկ գործողությունների միջոցով եզրակացնում մեկ այլ անձի նպատակները, հետազոտողները կարող են նախագծել արհեստական ​​ինտելեկտի համակարգեր, որոնք ավելի լավ սարքավորված են փոխազդելու և հասկանալու մարդկային վարքագիծը: Օրինակ՝ արհեստական ​​ինտելեկտով աշխատող ռոբոտի օգնականը կարող է վերլուծել հաճախորդի գործողությունները և կանխատեսել, թե ինչ են նրանք փնտրում՝ ապահովելով ավելի անհատականացված և արդյունավետ ծառայություն:

Հետագա ուսումնասիրություններում Ջոնս Հոփկինսի թիմը նախատեսում է ուսումնասիրել իմացական մտադրության և պրագմատիկ մտադրության տարբերությունը: Նրանք նաև շահագրգռված են ուսումնասիրել, թե երբ են առաջանում այս դիտողական հմտությունները մարդկային զարգացման մեջ, և արդյոք հաշվողական մոդելները կարող են կառուցվել՝ հետագայում պարզելու ֆիզիկական գործողությունների և իմացական մտադրության միջև կապը:

Այս հետազոտությունը ոչ միայն արժեքավոր պատկերացումներ է տալիս մարդկային ճանաչողության մեր ըմբռնման վերաբերյալ, այլև նոր հնարավորություններ է բացում AI տեխնոլոգիայի համար՝ արդյունավետորեն մեկնաբանելու մարդկային գործողություններն ու մտադրությունները: Օգտագործելով այս գիտելիքները՝ ապագա արհեստական ​​ինտելեկտի համակարգերը կարող են դառնալ ավելի ընկալունակ և հմուտ՝ հասկանալու և արձագանքելու մարդկային կարիքներն ու ցանկությունները:

Հաճ. տրվող հարցեր

Հարց. Որո՞նք են պրագմատիկ և իմացական գործողությունները:

Պրագմատիկ գործողությունները վերաբերում են գործողություններին, որոնք ներառում են անհատի անմիջական գործողությունների կանխատեսում, մինչդեռ իմացական գործողությունները կատարվում են, երբ ինչ-որ մեկը փորձում է տեղեկատվություն հավաքել կամ ինչ-որ բան իմանալ իր միջավայրի մասին:

Հարց: Ինչպե՞ս են հետազոտողները անցկացրել իրենց փորձերը:

Հետազոտողները խնդրել են 500 մասնակիցների դիտել տեսանյութեր, որոնցում ինչ-որ մեկը թափահարում է տուփը: Մասնակիցները կարողացան պարզել, թե արդյոք թափահարողը փորձում է պարզել տուփի ներսում գտնվող առարկաների թիվը, թե առարկաների ձևը:

Հարց. Որո՞նք են այս հետազոտության հետևանքները AI-ի համար:

Հասկանալով, թե ինչպես են մարդիկ ընկալում և եզրակացնում ուրիշների մտադրությունները գործողությունների միջոցով՝ AI համակարգերը կարող են նախագծվել՝ ավելի լավ հասկանալու և փոխազդելու մարդկային վարքագծի հետ: Օրինակ, ռոբոտի օգնականը կարող է ճշգրիտ կանխատեսել, թե ինչ է փնտրում հաճախորդը՝ ելնելով իր գործողություններից: