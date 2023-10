Հասկանալով էլեկտրոնի վարքագիծը հալված աղերում առաջադեմ միջուկային ռեակտորների համար

By

Էներգետիկայի դեպարտամենտի Oak Ridge ազգային լաբորատորիայի և Այովա համալսարանի հետազոտողները զգալի առաջընթաց են գրանցել՝ հասկանալու, թե ինչպես են էլեկտրոնները փոխազդում հալված աղերի հետ առաջադեմ միջուկային ռեակտորներում: Հաշվարկային մոդելավորելով ավելցուկային էլեկտրոնի ներմուծումը հալված ցինկի քլորիդ աղի մեջ՝ գիտնականները կարողացան բացահայտել երեք վիճակ, որոնք էլեկտրոնը կարող է ընդունել:

Առաջին սցենարում էլեկտրոնը դառնում է մոլեկուլային ռադիկալի մաս, որը բաղկացած է երկու ցինկի իոններից: Երկրորդ սցենարում էլեկտրոնը տեղայնացվում է մեկ ցինկի իոնի վրա: Երրորդ սցենարում էլեկտրոնը տեղակայվում է և տարածվում է բազմաթիվ աղի իոնների վրա: Այս բացահայտումները շատ կարևոր են աղի վառելիքով աշխատող ռեակտորների աշխատանքի վրա ճառագայթման ազդեցությունը կանխատեսելու համար:

Հալած աղի ռեակտորները դիտարկվում են որպես ապագա ատոմակայանների պոտենցիալ նախագիծ: Հետևաբար, հասկանալը, թե ինչպես են հալած աղերը արձագանքում բարձր ճառագայթմանը, չափազանց կարևոր է: Հետազոտողները նպատակ են ունեցել լույս սփռել էլեկտրոնի վարքագծի վրա հալված աղ կազմող իոնների հետ շփման մեջ:

Թեև ուսումնասիրությունը չի պատասխանում բոլոր հարցերին, այն կարևոր ելակետ է տալիս էլեկտրոնների և հալած աղերի փոխազդեցության հետագա ուսումնասիրության համար: Հետազոտողները նաև կարծում են, որ էլեկտրոնների կողմից կարճաժամկետ ձևավորված երեք հայտնաբերված տեսակները կարող են պոտենցիալ արձագանքել՝ ավելի բարդ տեսակներ ստեղծելով ավելի երկար ժամանակահատվածներում:

Հետազոտությունը, որը վերնագրված է «Արդյո՞ք բարձր ջերմաստիճանի հալած աղերը ռեակտիվ են ավելորդ էլեկտրոնների հետ: Case of ZnCl2»-ը տպագրվել է The Journal of Physical Chemistry B-ում: Այն ընտրվել է որպես ACS Editors' Choice՝ ցույց տալով հանրային լայն հետաքրքրության իր ներուժը:

Այս հետազոտությունն իրականացվել է որպես DOE-ի հալված աղեր ծայրահեղ միջավայրերում էներգիայի սահմանային հետազոտական ​​կենտրոնի (MSEE EFRC) շրջանակներում՝ Բրուքհավենի ազգային լաբորատորիայի գլխավորությամբ: Հետազոտական ​​թիմը նախատեսում է շարունակել աղի այլ համակարգերի վրա ճառագայթման ազդեցության ուսումնասիրությունը: Նրանց հաշվողական հետազոտությունն իրականացվել է DOE-ի օգտատերերի օբյեկտներում, այդ թվում՝ Օք Ռիջ ազգային լաբորատորիայի Գիտության համար հաշվարկների և տվյալների միջավայրում և Լոուրենս Բերքլիի ազգային լաբորատորիայի ազգային էներգետիկ հետազոտական ​​գիտական ​​հաշվողական կենտրոնում:

Հալած աղերի մեջ էլեկտրոնների վարքագիծը հասկանալը շատ կարևոր է հալված աղի ռեակտորների առաջխաղացման համար: Այն օգնում է ապահովել այդ ռեակտորների անվտանգությունն ու արդյունավետությունը, որոնք հեռանկարային տարբերակ են համարվում ապագա միջուկային էներգիայի արտադրության համար:

Աղբյուրները `

– Լոուրենս Բերնարդ, ORNL