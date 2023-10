Գլոբալ կլիմայի մոդելներում սև ածխածնի բարելավված ներկայացման նոր մոդել

By

Հետազոտողները հայտնաբերել են սև ածխածնի (BC) ներկայացման թերությունները, որը մթնոլորտային աերոզոլների հիմնական բաղադրիչն է ներկայիս գլոբալ կլիմայական մոդելներում (GCM): Չենի և այլոց կողմից կատարված վերջին ուսումնասիրությունը: ուսումնասիրում է BC-ի միկրոֆիզիկական և օպտիկական հատկությունները, որոնք ազդում են նրա ճառագայթային ազդեցության վրա և առաջարկում է բարելավված աերոզոլային օպտիկական մոդել՝ այս թերությունները վերացնելու համար:

մ.թ.ա. հայտնի է լույսի ուժեղ կլանման հնարավորություններով և կլիմայի տաքացման գործում ունեցած ներդրմամբ: Այնուամենայնիվ, պարզվել է, որ աերոզոլների կլանման արդյունավետությունը և գլոբալ տաքացման էֆեկտները գերագնահատված են GCM-ներում՝ մ.թ.ա. բարդ խառնման վիճակների անբավարար ներկայացվածության պատճառով:

Chen et al. վերլուծել է մասնիկների չափի բաշխման և խառնման վիճակի բազմաղբյուր դիտարկումները՝ բացահայտելու BC հիմնական հատկությունները, որոնք էականորեն ազդում են դրա ճառագայթային ազդեցությունների վրա: Այնուհետև նրանք մշակեցին բարելավված աերոզոլային օպտիկական մոդել, որն ավելի լավ է բացատրում այս հատկությունները` հիմնվելով դիտարկումների վրա: Այս ընդլայնված մոդելը հետագայում ներդրվեց GCM-ում:

Հետազոտողները գնահատել են նոր մոդելի կատարումը՝ օգտագործելով դաշտային դիտարկումները: Արդյունքները ցույց են տվել, որ բարելավված ներկայացումներից մ.թ.ա. կանխատեսված կլանումը ավելի սերտորեն համընկնում է մ.թ.ա գլոբալ դիտարկումների հետ: Սա վերագրվում էր մ.թ.ա.-ի հետ կապված միկրոֆիզիկական և խառնիչ հատկությունների ավելի ճշգրիտ կանխատեսմանը:

Ավելին, հետազոտողները պարզել են, որ մ.թ.ա.-ի բարելավված ներկայացումը հանգեցրել է նրա ճառագայթային ուժի և կլիմայական ազդեցությունների կրճատմանը մինչև 24 տոկոսով: Սա ընդգծում է GCM-ներում BC-ն ճշգրիտ ներկայացնելու կարևորությունը կլիմայի ավելի հուսալի կանխատեսումների համար:

Այս ուսումնասիրությունը, որը վերնագրված է «Աերոզոլային օպտիկական մոդուլ՝ դիտարկման սահմանափակված սև ածխածնի հատկություններով գլոբալ կլիմայի մոդելների համար», հրապարակվել է Journal of Advances in Modeling Earth Systems-ում:

Եզրափակելով, Chen et al. մշակել են բարելավված մոդել՝ BC-ն GCM-ներում ներկայացնելու համար՝ շտկելով BC-ի միկրոֆիզիկական և օպտիկական հատկությունների թերությունները: Արդյունքները ցույց են տալիս, որ այս ընդլայնված ներկայացումը հանգեցնում է գլոբալ դիտարկումների հետ ավելի լավ համաձայնության և մ.թ.ա.-ի կլիմայական ազդեցության նվազեցմանը: Այս հետազոտությունը նպաստում է կլիմայի փոփոխության հարցում BC-ի դերի մեր ըմբռնմանը և արժեքավոր գործիք է տրամադրում կլիմայի կանխատեսումները բարելավելու համար:

