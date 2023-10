Բնության նոր համընդհանուր օրենքը. Էվոլյուցիան կիրառվում է բոլոր բարդ համակարգերի համար

By

Գիտնականների և փիլիսոփաների թիմը ներկայացրել է բեկումնային հայեցակարգ, որը նրանք անվանում են «բնության բացակայող օրենք»: Նրանք պնդում են, որ էվոլյուցիան չի սահմանափակվում միայն կենսաբանական կյանքով, այլ հիմնարար գործընթաց է, որը վերաբերում է տիեզերքի բոլոր բարդ համակարգերին՝ երկնային մարմիններից մինչև ատոմային կառույցներ: Թիմն առաջարկում է «Ֆունկցիոնալ տեղեկատվության ավելացման օրենքը», որն ասում է, որ ցանկացած համակարգ՝ կենդանի կամ ոչ կենդանի, կզարգանա, եթե տարբեր կոնֆիգուրացիաներ ընտրվեն՝ հիմնված ֆունկցիոնալության վրա:

Հետազոտողները բացահայտում են զարգացող համակարգերի երեք որոշիչ բնութագրերը՝ բաղադրիչների բազմությունը, պայմանավորվածությունների բազմազանությունը և ֆունկցիայի ընտրությունը: Նրանք ենթադրում են, որ այս բնութագրերը ընդհանուր են տարբեր ոլորտների բարդ զարգացող համակարգերի համար:

Բնության այս համընդհանուր օրենքի բանալին գտնվում է «ընտրություն գործառույթի համար» հասկացության մեջ: Հետազոտողները ընդլայնել են Դարվինի բնական ընտրության տեսությունը՝ դասակարգելով ֆունկցիաները երեք տարբեր տեսակի՝ կայունություն, դինամիկ համառություն և նորություն: Գործառույթն այլևս չի սահմանափակվում գոյատևման գծերով, այլ ներառում է ատրիբուտներ, որոնք նպաստում են համակարգի շարունակական գոյությանը, դիվերսիֆիկացմանը և բարդությանը:

Ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս այս տեսությունը ինչպես կենսաբանական, այնպես էլ ոչ կենսաբանական համատեքստերից օրինակներով: Այն ընդգծում է Երկրի վրա կյանքի էվոլյուցիոն ճանապարհորդությունը՝ ֆոտոսինթեզի առաջացումից մինչև բարդ վարքագծի զարգացում: Այնուամենայնիվ, էվոլյուցիայի հայեցակարգը տարածվում է օրգանական կյանքի սահմաններից: Հանքանյութերի թագավորությունը, օրինակ, ցուցադրում է իր էվոլյուցիոն ուղին, որտեղ պարզ հանքային կոնֆիգուրացիաները ժամանակի ընթացքում առաջացրել են ավելի բարդ կառուցվածքներ:

Ավելին, աստղերն իրենք են ներկայացնում էվոլյուցիոն հրաշք՝ ստեղծելով ավելի ծանր տարրեր՝ նպաստելով տիեզերքի քիմիական բազմազանությանը և բարդությանը:

Հետազոտությունն ընդգծում է, որ դարվինյան էվոլյուցիան առանձնահատուկ դեպք է այս ավելի լայն բնական երևույթի շրջանակներում: Այն ենթադրում է, որ Երկրի վրա կյանքի բազմազանությունը խթանող սկզբունքները կիրառելի են նաև անշունչ համակարգերի վրա:

Այս ուսումնասիրությունը, որը հրապարակվել է Proceedings of the National Academy of Sciences ամսագրում, համատեղ աշխատանք է, որը ներառում է տարբեր գիտակարգերի գիտնականներ: Ճանաչելով նորություն, կայունություն և դինամիկ կայունություն առաջացնելու բարդ համակարգերի համընդհանուր միտումը՝ այս հետազոտությունը վերասահմանում է էվոլյուցիայի մեր ըմբռնումը որպես մեր անընդհատ զարգացող տիեզերքի բնորոշ հատկանիշ:

