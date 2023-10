Գիտնականների կողմից բացահայտված տիեզերանավի ազդեցությունը Երկրի վերին մթնոլորտի վրա

By

Գիտնականները պարզել են, որ Երկրի վերին մթնոլորտում մնացած հրթիռների և տիեզերանավերի բեկորները կարող են տեւական ազդեցություն ունենալ կլիմայի վրա: Վերջին ուսումնասիրությունը, որը հրապարակվել է Proceedings of the National Academy of Sciences-ում, ցույց է տվել Երկրի ստրատոսֆերայում ալյումինի և էկզոտիկ մետաղների զգալի քանակություն: Հետազոտողների թիմը կարողացել է բացահայտել այս հազվագյուտ մետաղները, որոնք ծագում են այն տիեզերանավերից, որոնք այրվում են վերամիավորման ժամանակ: Այս բացահայտումը մտահոգություն է առաջացնում այն ​​մասին, թե ինչպես է զարգացող տիեզերական արդյունաբերությունը ազդում Երկրի վերին մթնոլորտի վրա:

Հետազոտությունը ներառում էր հատուկ հետազոտական ​​ինքնաթիռի շահագործում, որը հագեցած էր զգայուն գործիքով՝ մթնոլորտում աերոզոլներ հավաքելու համար: Հավաքագրված տվյալները ցույց են տվել, որ ավելի քան 20 տարրեր, այդ թվում՝ լիթիում, ալյումին, պղինձ և կապար, առկա են տիեզերանավի մեջ օգտագործվողներին համապատասխանող հարաբերակցությամբ: Այս մետաղները հայտնաբերվել են ծծմբաթթվի մասնիկների մոտ 10%-ում, որոնք անհրաժեշտ են օզոնային շերտը պաշտպանելու և բուֆերացնելու համար։

Հրթիռների արձակումների աճող թիվը նպաստում է այս մետաղական մասնիկների կուտակմանը ստրատոսֆերայում: 2022 թվականին գրանցվել է ռեկորդային 180 հրթիռի արձակում, և ակնկալվում է, որ այս թիվը կաճի, քանի որ տիեզերական արդյունաբերությունը շարունակում է ավելի շատ արբանյակներ և տիեզերանավեր արձակել: Հետազոտողները շեշտել են մոլորակի վրա մարդու տիեզերական թռիչքների ազդեցությունը հասկանալու անհրաժեշտությունը, մասնավորապես օզոնային շերտի վրա, որը վճռորոշ դեր է խաղում Արեգակից վնասակար ճառագայթումը կլանելու գործում:

Հետազոտության արդյունքները ընդգծում են Երկրի մթնոլորտում տեղի ունեցող փոփոխություններն ուսումնասիրելու և հասկանալու հրատապությունը: Մարդկանց զբաղվածության և տիեզերական գործունեության ազդեցությունը կարող է ավելի զգալի լինել, քան նախկինում ենթադրվում էր: Տիեզերական հետազոտության հնարավոր հետևանքները ավելի լավ հասկանալու և մեղմելու համար կարևոր է առաջնահերթություն տալ մեր մոլորակի վրա կատարվող հետազոտություններին:

Աղբյուր՝ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի գիտական ​​տեղեկագիր (ուսումնասիրություն)