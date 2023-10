Տիեզերական դարաշրջանն իր հետքն է թողնում Երկրի մթնոլորտի վրա

By

Վերջին ուսումնասիրությունը, որը հրապարակվել է Proceedings of the National Academy of Sciences-ում, ցույց է տալիս, որ տիեզերական դարաշրջանը ազդում է Երկրի մթնոլորտի վրա: Հետազոտողները մթնոլորտի աերոզոլներում մետաղների զգալի քանակություն են հայտնաբերել, ինչը հավանաբար տիեզերական սարքերի և արբանյակների արձակման ու վերադարձի աճող թվի հետևանք է: Մետաղի այս առկայությունը փոխում է մթնոլորտի քիմիան՝ պոտենցիալ ազդեցություն ունենալով օզոնային շերտի և կլիմայի վրա:

Օվկիանոսների և մթնոլորտի ազգային վարչությունից Դեն Մերֆիի գլխավորությամբ հետազոտական ​​թիմը հայտնաբերել է ավելի քան 20 տարր՝ իրենց հարաբերակցությամբ, որոնք համապատասխանում են տիեզերանավերի համաձուլվածքներում օգտագործվող տարրերին: Նրանք նկատել են, որ որոշակի մետաղների զանգվածը, ինչպիսիք են լիթիումը, ալյումինը, պղնձը և կապարը, տիեզերանավերի վերադարձից շատ գերազանցում են բնական տիեզերական փոշու մեջ հայտնաբերված այդ մետաղների կոնցենտրացիաները: Ցնցող է, որ ծծմբաթթվի խոշոր մասնիկների գրեթե 10%-ը, որոնք օգնում են պաշտպանել և պաշտպանել օզոնային շերտը, պարունակում են ալյումին և տիեզերանավի այլ մետաղներ:

Գիտնականները հաշվարկել են, որ մինչև 2030 թվականը ուղեծիր կարող է հասնել ևս մինչև 50,000 արբանյակ: Սա նշանակում է, որ առաջիկա մի քանի տասնամյակների ընթացքում ստրատոսֆերային ծծմբաթթվի մասնիկների մինչև կեսը կարող է պարունակել մետաղներ, որոնք ստացվում են նորից մուտքից: Դրա ազդեցությունը մթնոլորտի, օզոնի շերտի և Երկրի վրա կյանքի վրա դեռևս անհայտ է:

Ստրատոսֆերայի ուսումնասիրությունը դժվար է, քանի որ այն տարածաշրջան է, որտեղ մարդիկ չեն ապրում: Կարճ ժամանակով այս տարածաշրջան են մտնում միայն ամենաբարձր թռիչքները։ Այնուամենայնիվ, որպես ՆԱՍԱ-ի օդային գիտության ծրագրի մի մաս, գիտնականները հետազոտական ​​ինքնաթիռներ են օգտագործում ստրատոսֆերայի նմուշներ հավաքելու համար: Գործիքները կցվում են քթի կոնին, որպեսզի համոզվեն, որ նմուշառված օդը թարմ է և չխաթարված:

Ստրատոսֆերան մթնոլորտի կայուն և հանգիստ թվացող շերտն է։ Այն նաև օզոնային շերտի տունն է՝ Երկրի վրա կյանքը վնասակար ուլտրամանուշակագույն ճառագայթումից պաշտպանելու կարևոր բաղադրիչ: Վերջին մի քանի տասնամյակների ընթացքում օզոնային շերտը հայտնվել է սպառնալիքի տակ, սակայն համակարգված գլոբալ ջանքեր են գործադրվել այն վերականգնելու և համալրելու համար:

Տիեզերական արձակումների և վերադարձների աճող թիվը պատասխանատու է ավելի շատ մետաղներ ստրատոսֆերա ներմուծելու համար: Երբ հրթիռներն արձակվում են և արբանյակները տեղակայվում են, դրանք մետաղական մասնիկների հետք են թողնում, որոնք ներուժ ունեն մթնոլորտի վրա ազդելու այնպիսի ձևերով, որոնք գիտնականները դեռ փորձում են հասկանալ:

Եզրափակելով՝ ուսումնասիրությունը ընդգծում է հետագա հետազոտությունների անհրաժեշտությունը՝ պարզելու տիեզերական դարաշրջանի ճշգրիտ հետևանքները Երկրի մթնոլորտի վրա: Հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ տիեզերանավերից և արբանյակներից մետաղների աճող առկայությունը կարող է ազդեցություն ունենալ կլիմայի, օզոնի շերտի և մեր մոլորակի ընդհանուր բնակելիության վրա:

