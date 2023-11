Բնական ածխածնի սեկվեստրացիայի բարելավում. օդի որակի դերը

By

Քարնեգի գիտության ինստիտուտի ղեկավարած հետազոտական ​​թիմի կողմից իրականացված նոր հետազոտությունը լույս է սփռել այն մասին, թե ինչպես է օդի աղտոտվածությունը ազդում բույսերի ունակության վրա՝ ֆոտոսինթեզի միջոցով մթնոլորտից ածխածնի երկօքսիդը հեռացնելու համար: Գտածոները, որոնք հրապարակվել են Proceedings of the National Academy of Sciences ամսագրում, ընդգծում են մասնիկներով աղտոտվածության զգալի ազդեցությունը էկոհամակարգի արտադրողականության վրա և ընդգծում օդի որակի բարելավման հնարավոր օգուտները:

Բույսերը վճռորոշ դեր են խաղում ֆոտոսինթեզի միջոցով կլիմայի փոփոխության մեղմացման գործում: Արեգակի լույսը վերածելով քիմիական էներգիայի՝ նրանք կլանում են ածխաթթու գազը օդից և պահպանում այն ​​որպես կենսաբանական նյութ։ Այնուամենայնիվ, աերոզոլային մասնիկները, որոնք արտադրվում են մարդու գործունեության արդյունքում, ինչպիսիք են ճանապարհորդությունը և հանածո վառելիքի այրումը, կարող են նվազեցնել այս կենսական գործընթացը: Այս մասնիկները ոչ միայն նպաստում են օդի վատ որակի և մարդու առողջության հետ կապված խնդիրների, այլև ցրում կամ կլանում են արևի լույսը, ինչպես ստվերում գտնվելուն, ինչը խոչընդոտում է բույսերի աճին:

Օգտագործելով արբանյակային չափումներ՝ հետազոտողները նկատեցին հարաբերակցություն ֆոտոսինթետիկ ակտիվության և աերոզոլային աղտոտվածության միջև: Նրանք հայտնաբերեցին, որ բույսերը ավելի շատ ածխածին են վերցնում հանգստյան օրերին և COVID-19-ի արգելափակումների ժամանակ, երբ արդյունաբերական արտադրությունը կրճատվում է, իսկ երթևեկությունը՝ սահմանափակ: Սա ենթադրում է, որ ամբողջ շաբաթվա ընթացքում մասնիկներով աղտոտվածության նվազեցումը կարող է պոտենցիալ ուժեղացնել բույսերի կողմից ածխածնի բնական զավթումը:

Հանգստյան օրերին ֆոտոսինթետիկ ակտիվության մակարդակը պահպանելով, հաշվարկվում է, որ տարեկան 40-ից 60 մեգատոն ածխածնի երկօքսիդ կարող է հեռացվել մթնոլորտից: Բացի այդ, աղտոտվածության այս նվազումը կարող է մեծացնել գյուղատնտեսության արտադրողականությունը՝ առանց լրացուցիչ հողերի անհրաժեշտության: Այս բացահայտումները զգալի քաղաքական հետևանքներ ունեն կառավարությունների համար, որոնք նպատակ ունեն նվազեցնել ածխածնային աղտոտումը և հասնել կլիմայի նպատակներին:

Ֆոտոսինթետիկ ակտիվության շաբաթական ցիկլի և աերոզոլային աղտոտվածության հետ դրա կապի վերաբերյալ ուսումնասիրության պատկերացումները թարմ տեսակետ են տալիս օդի որակի կարևորության վերաբերյալ՝ բնական ածխածնի առգրավումն ուժեղացնելու գործում: Օդի որակի բարելավումը ոչ միայն օգուտ է բերում մարդու առողջությանը, այլև նպաստում է կլիմայի փոփոխության դեմ պայքարին։ Այս հետազոտությունը ընդգծում է մասնիկներով աղտոտվածությունը զսպելու և բույսերի ներուժը ածխածնի արտանետումները նվազեցնելու համար առաջնահերթություն տալու կայուն պրակտիկաների շարունակական ջանքերի անհրաժեշտությունը:

Հաճ. տրվող հարցեր

1. Ի՞նչ է ֆոտոսինթեզը:

Ֆոտոսինթեզն այն գործընթացն է, որով բույսերը արևի լույսը վերածում են քիմիական էներգիայի: Նրանք կլանում են ածխաթթու գազը օդից և օգտագործում այն ​​ածխաջրեր և ճարպեր արտադրելու համար՝ միաժամանակ թթվածին ազատելով որպես կողմնակի արտադրանք:

2. Ինչպե՞ս է օդի աղտոտվածությունը ազդում ֆոտոսինթեզի վրա:

Օդի աղտոտվածությունը, մասնավորապես՝ մասնիկներով աղտոտվածությունը, որն առաջանում է աերոզոլային մասնիկներից, կարող է խանգարել ֆոտոսինթեզին: Այս մասնիկները կարող են նվազեցնել օդի որակը՝ բացասաբար ազդելով բույսերի առողջության վրա և նվազեցնելով արևի լույսը կլանելու և ֆոտոսինթեզը արդյունավետորեն իրականացնելու նրանց կարողությունը:

3. Որո՞նք են օդի որակի բարելավման հետևանքները ածխածնի սեկվեստրավորման վրա:

Օդի որակի բարձրացումը կարող է հանգեցնել բույսերի կողմից ածխածնի առգրավման ավելացման: Շաբաթվա ընթացքում մասնիկներով աղտոտվածությունը նվազեցնելով, ինչպես հանգստյան օրերին դիտվող մակարդակներին, գնահատվում է, որ տարեկան 40-ից 60 մեգատոն ածխածնի երկօքսիդ կարող է հեռացվել մթնոլորտից՝ օգնելով պայքարել կլիմայի փոփոխության դեմ:

4. Ինչպե՞ս է այս հետազոտությունը նպաստում գյուղատնտեսության կայունությանը:

Ֆոտոսինթեզի վրա աերոզոլային աղտոտվածության ազդեցությունը հասկանալը արժեքավոր պատկերացումներ է տալիս գյուղատնտեսության կայունության համար: Առաջնահերթություն տալով օդի որակի բարելավմանը, գյուղատնտեսության արտադրողականությունը կարող է աճել առանց հավելյալ հողի անհրաժեշտության՝ համահունչ ածխածնի հետքը նվազեցնելու և գյուղատնտեսության մեջ զուտ զրոյական արտանետումների հասնելու ջանքերին: