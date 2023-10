Էներգիայի նոր աղբյուր. Էլեկտրաէներգիայի հավաքում մոլեկուլային շարժումից

By

Գիտնականները հայտնաբերել են խոստումնալից նոր մոտեցում՝ էլեկտրաէներգիա արտադրելու համար՝ օգտագործելով մոլեկուլների շարժումը: Թեև ալիքային էներգիայի տեխնոլոգիան արդեն ապացուցել է, որ էներգիայի արտադրության արդյունավետ աղբյուր է, հետազոտողները այժմ պարզել են, որ նույնիսկ հանգստի վիճակում գտնվող մոլեկուլներն ունեն բնածին էներգիա, որը կարելի է օգտագործել:

APL Materials-ում հրապարակված հոդվածում հետազոտողները փորձարկել են մոլեկուլային էներգիա հավաքող սարք, որն ընդունում է հեղուկի մեջ մոլեկուլների բնական շարժումից ստացվող էներգիան: Պիեզոէլեկտրական նյութի նանոզանգվածները հեղուկի մեջ սուզելով՝ հետազոտողները կարողացել են հեղուկի շարժումը վերածել կայուն էլեկտրական հոսանքի: Այս առաջընթացը զգալի քանակությամբ էներգիա արտադրելու ներուժ ունի՝ հաշվի առնելով Երկրի վրա օդի և հեղուկի հսկայական քանակությունը:

Սարքը օգտագործում է ցինկի օքսիդ՝ պիեզոէլեկտրական նյութ, որը շարժում է զգում էլեկտրական ներուժ: Հետազոտողները համեմատել են ցինկի օքսիդի շղթաների շարժումը օվկիանոսում ծածանվող ջրիմուռների հետ: Այս սարքի առավելությունն այն է, որ այն չի ապավինում արտաքին ուժերին՝ դարձնելով այն խաղը փոխող մաքուր էներգիայի աղբյուր: Այն բացում է հեղուկների մոլեկուլային ջերմային շարժման միջոցով էլեկտրական էներգիա ստեղծելու հնարավորությունը, որը սկզբունքորեն տարբերվում է ավանդական մեխանիկական շարժումից։

Այս տեխնոլոգիայի կիրառությունները հսկայական են: Այն կարող է օգտագործվել նանոտեխնոլոգիաների սնուցման համար, ինչպիսիք են իմպլանտացվող բժշկական սարքերը: Սարքը կարող է նաև մեծացվել մինչև լրիվ չափի գեներատորներ՝ կիլովատ ծավալով էներգիա արտադրելու համար: Հետազոտողները արդեն աշխատում են սարքի էներգիայի խտության բարելավման վրա՝ փորձարկելով տարբեր հեղուկներ, բարձր արդյունավետությամբ պիեզոէլեկտրական նյութեր և սարքի նոր ճարտարապետություն:

Այս բեկումնային հետազոտությունը հուզիչ ճանապարհ է ստեղծում էլեկտրաէներգիա արտադրելու համար, որը կախված չէ սովորական արտաքին աղբյուրներից, ինչպիսիք են քամին, հիդրոէլեկտրակայանները կամ արևային էներգիան: Մոլեկուլների բնածին էներգիան օգտագործելու կարողությունը նոր հնարավորություններ է բացում ապագայում կայուն և մաքուր էներգիայի լուծումների համար:

