Մրգային ճանճերի մեջ առկա սպիտակուցը ազդում է ցրտին մարմնամարզության վրա, ըստ ուսումնասիրության

Վերջին ուսումնասիրությունը, որը հրապարակվել է Proceedings of the National Academy of Sciences-ում, հայտնաբերել է սպիտակուց մրգային ճանճերի մեջ, որը վճռորոշ դեր է խաղում ցուրտ պայմաններում վարժությունների կատարման գործում: Այս սպիտակուցը, որը կոչվում է Iditarod, կապված է մարդկային սպիտակուցի irisin-ի հետ, որը հայտնի է իր մասնակցությամբ ֆիզիկական վարժությունների և ցուրտ ջերմաստիճաններին հարմարվողականության մեջ:

Միչիգանի համալսարանի բժշկական դպրոցի և Ուեյնի պետական ​​համալսարանի բժշկական դպրոցի հետազոտողները հետաքրքրված էին աուտոֆագիայի ֆիզիոլոգիական գործընթացի ըմբռնմամբ, որը ներառում է վնասված բջջային բաղադրիչների հեռացումը մարմնից: Նրանք պարզել են, որ Iditarod գենը կարգավորում է պտղատու ճանճերի աուտոֆագիան: Շահարկելով ճանճերի գենետիկական կառուցվածքը՝ նրանք ցույց տվեցին, որ Իդիտարոդ գենը ներգրավված է ավտոֆագիայի գործընթացում:

Թիմը նաև կապ է հայտնաբերել Iditarod գենի և մարդու FNDC5 գենի միջև, որը հանդիսանում է սպիտակուցի irisin-ի նախադրյալը: Նախկինում ապացուցվել է, որ Irisin-ը կարևոր է կաթնասունների հենաշարժական համակարգի և վարժությունների հետ կապված այլ օգուտների համար, ինչպես նաև ցրտին հարմարվելու համար:

Իդիտարոդի դերը վարժության մեջ հետագայում ուսումնասիրելու համար հետազոտողները վարժեցրին մրգային ճանճերին՝ օգտագործելով նոր մեթոդ, որը մշակվել է Ուեյն նահանգի համալսարանում դոկտոր Ռոբերտ Ուեսելսի թիմի կողմից: Նրանք պարզել են, որ Iditarod գենից զուրկ ճանճերը թույլ են տվել ֆիզիկական վարժությունների դիմացկունություն և չեն զգացել այն բնորոշ բարելավումները, որոնք տեսել են մարզվելուց հետո: Հետաքրքիր է, որ այս ճանճերը նույնպես չեն կարողացել հանդուրժել ցուրտ ջերմաստիճանը:

Այս ուսումնասիրությունը ընդգծում է Իդիտարոդ գենային ընտանիքի էվոլյուցիոն նշանակությունը, որը, ըստ երևույթին, պահպանվել է էվոլյուցիայի ընթացքում ինչպես անողնաշարավորների, այնպես էլ կաթնասունների մոտ: Հետազոտողները կարծում են, որ վարժությունն ակտիվացնում է ավտոֆագիայի գործընթացը, որն օգնում է մաքրել վնասված բջջային բաղադրիչները և թունավոր կողմնակի արտադրանքները, որոնք արտադրվում են ինտենսիվ վարժությունների ժամանակ: Այս գործընթացում վճռորոշ դեր է խաղում Իդիտարոդ գենը:

Լրացուցիչ հետազոտություններ են անհրաժեշտ՝ ֆիզիկական վարժությունների, աուտոֆագիայի և Իդիտարոդ գենի միջև կապը լիովին հասկանալու համար: Այնուամենայնիվ, այս ուսումնասիրությունը արժեքավոր պատկերացումներ է տալիս մոլեկուլային մեխանիզմների վերաբերյալ, որոնք ընկած են վարժությունների և ցուրտ ջերմաստիճաններին հարմարվելու առավելությունների հիմքում:

– «Iditarod-ը՝ Irisin պրեկուրսորի FNDC5-ի Drosophila-ի հոմոլոգը, կարևոր է վարժությունների կատարման և սրտի աուտոֆագիայի համար»՝ Թայլեր Քոբի, Իրեն Հուանգի, Մայքլ Սուկարի, Սիմ Նամքունգի, Ուհն-Սու Չոյի, Մարիամ Սաֆդարի, Մյունջին Քիմի, Ռոբերտ Ջ. Վեսելսի կողմից։ , և Ջուն Հի Լի, Գիտությունների ազգային ակադեմիայի նյութեր։