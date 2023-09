Megamonodontium mccluskyi-ի հայտնաբերումը. հսկա բրածո սարդ Ավստրալիայից

By

Վերջերս գիտնականները հայտնաբերել և նկարագրել են «հսկա» բրածո սարդի նոր տեսակ, որը գոյություն է ունեցել 11-ից 16 միլիոն տարի առաջ ներկայիս Ավստրալիայի տարածքում: Megamonodontium mccluskyi անունով այս սարդը առաջին բրածոն է, որը հայտնաբերվել է Barychelidae ընտանիքին: Այն նման է Monodontium կենդանի սեռին, բայց զգալիորեն ավելի մեծ է՝ ոտքից մինչև ոտք ունեցող ոտքի մատների չափը մոտ 50 մմ:

Megamonodontium mccluskyi-ի հայտնաբերումը նշանակալի է, քանի որ այն լրացնում է սարդերի էվոլյուցիոն պատմության մեր ըմբռնման մեծ բացը: Ավստրալիան միայն սահմանափակ թվով սարդերի բրածոներ է տվել, ընդ որում այս նոր հայտնագործությունը հինգերորդն է: Դր.

Բրածոները ենթադրում են, որ Megamonodontium mccluskyi-ն ապրել է այնպիսի միջավայրերում, ինչպիսին է իր ժամանակակից հարազատին, որը գտնվում է Սինգապուրից մինչև Պապուա Նոր Գվինեա թաց անտառներում: Այնուամենայնիվ, մայրցամաքային Ավստրալիայում սարդերի այս խմբի անհետացումը համընկավ ժամանակի ընթացքում երկրի ավելի չորացման հետ:

Megamonodontium mccluskyi-ն ոչ միայն Ավստրալիայում հայտնի բրածո սարդն է, այլ նաև աշխարհում հայտնաբերված Barychelidae ընտանիքի առաջին բրածո սարդը: Այս հայտնագործությունը ցույց է տալիս, որ վրձինով ոտքերով ծուղակ սարդերը, ինչպիսին է Megamonodontium mccluskyi-ն, հաճախ չեն պահպանվում որպես բրածոներ՝ իրենց փոսային բնույթի պատճառով:

Բրածոների վրա անցկացված մանրադիտակային հետազոտությունները բացահայտեցին պահպանման բացառիկ մակարդակ՝ գիտնականներին հնարավորություն տալով վերլուծել այնպիսի բարդ մանրամասներ, ինչպիսիք են սարդի ճանկերի կառուցվածքը և նրա մարմնի և ոտքերի վրա մազածածկ թիթեղները: Setae-ն կատարում է բազմաթիվ գործառույթներ, ներառյալ քիմիական նյութերի և թրթռումների ընկալումը, պաշտպանությունը և հաղորդակցությունը:

Megamonodontium mccluskyi-ի այս վերջին հայտնագործությունը արժեքավոր պատկերացումներ է տալիս էվոլյուցիոն պատմության և շրջակա միջավայրի փոփոխությունների մասին, որոնք ձևավորել են աշխարհը միլիոնավոր տարիներ առաջ: Նման բրածոների հետագա հետազոտությունն ու վերլուծությունը վճռորոշ նշանակություն ունեն հնագույն էկոհամակարգերի և դրանցում ժամանակին բարգավաճող արարածների մասին մեր պատկերացումներն ընդլայնելու համար:

