Էլեկտրոնների նոր վիճակները հալած աղերում կարող են ազդել աղով վառելիքով աշխատող ռեակտորների աշխատանքի վրա

Գիտնականները հայտնաբերել են, որ էլեկտրոնները կարող են ձևավորել երեք տարբեր վիճակներ, երբ փոխազդում են հալած աղերի հետ, մի բացահայտում, որը կարող է հետևանքներ ունենալ աղով վառելիքով աշխատող ռեակտորների աշխատանքի վրա: Oak Ridge ազգային լաբորատորիայի և Այովա համալսարանի հետազոտողները նմանակել են ավելցուկային էլեկտրոնի ներմուծումը հալված ցինկի քլորիդ աղի մեջ և դիտարկել երեք հնարավոր սցենար: Մի սցենարի դեպքում էլեկտրոնը դառնում է մոլեկուլային ռադիկալի մաս՝ երկու ցինկի իոններով: Մեկ այլ դեպքում էլեկտրոնը տեղայնացվում է մեկ ցինկի իոնի վրա: Երրորդ սցենարում էլեկտրոնը ցրված է բազմաթիվ աղի իոնների վրա:

Հալած աղի ռեակտորները դիտարկվում են ապագա ատոմակայանների համար, և շատ կարևոր է հասկանալ, թե ինչպես է ճառագայթումն ազդում հալած աղերի վարքագծի վրա: Այս ուսումնասիրությունը լույս է սփռում էլեկտրոնների և աղերի փոխազդեցության վրա, երբ ենթարկվում են բարձր ճառագայթման: Հետազոտողները պարզել են, որ էլեկտրոնը կարող է նպաստել տարբեր տեսակների, այդ թվում՝ ցինկի դիմերների և մոնոմերների ձևավորմանը, կամ կարող է տեղակայվել: Այս նախնական բացահայտումները հարցեր են առաջացնում այն ​​մասին, թե ինչ այլ տեսակներ կարող են ձևավորվել ավելի երկար ժամանակներում և ինչպես կարող են արձագանքել էլեկտրոնների և աղերի հետ:

Այս հետազոտությունը DOE-ի Molten Salts in Extreme Environments Energy Frontier Research Center-ի (MSEE EFRC) մի մասն է և հրապարակվել է The Journal of Physical Chemistry B-ում: Թիմն աշխատում է փորձարարականորեն բացահայտելու ռեակտիվության այլ ձևերը: Հետազոտությունը արժեքավոր պատկերացումներ է տալիս այն մասին, թե ինչպես են էլեկտրոնները փոխազդում հալած աղերի հետ, բայց դեռ պետք է ուսումնասիրել: Հետագա հետազոտությունները կուսումնասիրեն այլ աղային համակարգեր և ճառագայթման ազդեցությունը հալված աղերի վրա:

Աղբյուր՝ Oak Ridge National Laboratory