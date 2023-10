Հետազոտողները մշակում են ավելի կոշտ կերամիկա՝ ճաքերի նկատմամբ ուժեղացված դիմադրությամբ

By

Կալիֆորնիայի Սան Դիեգոյի համալսարանի գիտնականները բեկում են մտցրել կերամիկայի զարգացման մեջ՝ ստեղծելով նյութեր, որոնք ավելի կոշտ են և ճաքերի նկատմամբ ավելի դիմացկուն: Օգտագործելով մետաղի ատոմների համակցություն, որոնց արտաքին թաղանթում ավելի մեծ թվով վալենտային էլեկտրոններ կան, հետազոտողները գտել են միջոց՝ բարձրացնելու կերամիկայի՝ ուժի և սթրեսի ավելի բարձր մակարդակները հաղթահարելու ունակությունը:

Կերամիկան հայտնի է իր բացառիկ հատկություններով, ինչպիսիք են բարձր ջերմաստիճաններին դիմակայելու, կոռոզիայից և մաշվածությանը դիմակայելու և թեթև պրոֆիլը պահպանելու կարողությունը: Այս բնութագրերը դարձնում են կերամիկան հարմար տարբեր կիրառությունների համար, ներառյալ օդատիեզերական բաղադրիչները և պաշտպանիչ ծածկույթները: Այնուամենայնիվ, նրանց փխրունությունը միշտ եղել է հիմնական թերությունը, քանի որ սթրեսի ժամանակ նրանք հակված են կոտրվելու:

Գիտնականներն իրենց ուսումնասիրությունը կենտրոնացրել են կերամիկայի մի դասի վրա, որը կոչվում է բարձր էնտրոպիա կարբիդներ, որոնք ունեն անկանոն ատոմային կառուցվածքներ՝ կազմված պարբերական աղյուսակի չորրորդ, հինգերորդ և վեցերորդ սյունակների բազմաթիվ մետաղական տարրերի հետ կապված ածխածնի ատոմներից: Բացահայտվել է, որ հինգերորդ և վեցերորդ սյունակների մետաղները, ինչպիսիք են տիտանը, նիոբիումը և վոլֆրամը, վճռորոշ դեր են ունեցել կերամիկայի ամրության բարձրացման համար՝ շնորհիվ նրանց ավելի մեծ վալենտային էլեկտրոնների։

Վալենտային էլեկտրոնները էլեկտրոններ են, որոնք գտնվում են ատոմի ամենաարտաքին թաղանթում, որոնք մասնակցում են այլ ատոմների հետ կապին: Օգտագործելով ավելի շատ վալենտային էլեկտրոններով մետաղներ՝ հետազոտողները կարողացան բարելավել կերամիկայի դիմադրությունը մեխանիկական ծանրաբեռնվածության և սթրեսի պայմաններում ճաքերի նկատմամբ: Կերամիկան ավելի ճկուն վարք է դրսևորել, որը նման է մետաղներին, ինչը նշանակում է, որ դրանք կարող էին ավելի շատ դեֆորմացիայի ենթարկվել մինչև կոտրվելը:

Հաշվողական սիմուլյացիաների և փորձարարական պատրաստման և փորձարկման միջոցով թիմը հայտնաբերել է երկու բարձր էնտրոպիայի կարբիդ, որոնք բացառիկ դիմադրություն են ցույց տվել ճեղքմանը: Այս նյութերը կարող էին դեֆորմացվել կամ ձգվել, երբ ենթարկվում էին մեխանիկական բեռի կամ սթրեսի, այլ ոչ թե դրսևորելով կերամիկայի բնորոշ փխրուն արձագանքը: Նյութերի մեջ կապերը վերակազմավորվել են՝ կամրջելու համար ատոմի չափի բացվածքները, որոնք առաջացել են նյութերի ծակման կամ անջատման ժամանակ՝ խոչընդոտելով ճաքերի առաջացումը:

Այժմ խնդիրն այս կոշտ կերամիկայի արտադրությունը մեծացնելն է կոմերցիոն կիրառման համար: Այս առաջընթացը հեղափոխության ներուժ ունի տարբեր ոլորտներում, որոնք ապավինում են բարձր արդյունավետության կերամիկական նյութերին՝ օդատիեզերքից մինչև կենսաբժշկական: Կերամիկայի ուժեղացված ամրությունը նաև դռներ է բացում ծայրահեղ կիրառությունների համար, ինչպիսիք են հիպերձայնային մեքենաների առաջնային եզրերը, որտեղ նրանք կարող են պաշտպանել կենսական բաղադրիչները և հնարավորություն տալ մեքենաներին ավելի լավ դիմակայել գերձայնային թռիչքներին:

Այս աշխատանքին աջակցել են Շվեդիայի հետազոտական ​​խորհուրդը, Competence Center Functional Nanoscale Materials, Olle Engkvist Foundation, UC San Diego Department of NanoEngineering's Materials Research Center, National Defense Science and Engineering Graduate Fellowship Program, ARCS Foundation և The Oerlikon Group:

Աղբյուրները `

– Աղբյուր հոդված. «Հետազոտողները մշակում են ավելի կոշտ կերամիկա՝ ճաքերի նկատմամբ ուժեղացված դիմադրությամբ» – Կալիֆորնիայի Սան Դիեգոյի համալսարան

- Կերամիկայի սահմանում: Britannica.com

– Վալենտային էլեկտրոնների սահմանում. Chemistry LibreTexts