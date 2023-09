Կրկնակի անախորժություն. «Արծիվ մարդասպան» բակտերիայով արտադրված երկրորդ թույնի հայտնաբերում.

By

Մարտին Լյութեր համալսարանի Halle-Wittenberg-ի և Freie Universität Berlin-ի ղեկավարած հետազոտական ​​խումբը հայտնաբերել է երկրորդ թույնը, որն արտադրվում է Aetokthonos hydrillicola ցիանոբակտերիայով: Այս մանրէը հայտնի է նրանով, որ դժվար է մշակվել և արտադրում է երկու տոքսիններ, ինչը հազվադեպ է ցիանոբակտերիաների շրջանում: Երկու տարի առաջ թիմը պարզեց, որ այս բակտերիայից առաջին թույնը պատասխանատու է ԱՄՆ-ում ճաղատ արծիվների ուղեղում անցքեր առաջացնող հիվանդության համար։

Իրենց վերջին հետազոտության մեջ Մարկուս Շվարկը Մարտին Լյութերի Հալլե-Վիտենբերգի համալսարանից հայտնաբերել և բնութագրել է երկրորդ թույնը: Այս թույնը, որը կոչվում է «էտոկտոնոստատին», կառուցվածքային նմանություններ ունի ծովային ցիանոբակտերիաներում հայտնաբերված տոքսինների հետ, որոնք ներկայումս օգտագործվում են քաղցկեղի բուժման դեղամիջոցներում: Այս երկրորդ թույնի հայտնաբերումը պոտենցիալ կարող է հանգեցնել քաղցկեղի դեմ պայքարող նոր դեղամիջոցների ստեղծմանը:

Այս թույնի առկայության մասին որոշ ժամանակ կասկածվում էր։ Նախորդ հետազոտությունները ցույց են տվել, որ A. hydrillicola-ի քաղվածքը շատ թունավոր է բջիջների համար, նույնիսկ եթե նախկինում հայտնաբերված թույնը բացակայում է: Հետագա հետազոտությունները ցույց տվեցին, որ A. hydrillicola-ն պետք է արտադրի մեկ այլ՝ բարձր հզոր թույն:

Դոկտոր Յան Մարեշը և նրա թիմը Չեխիայի գիտությունների ակադեմիայից որոշել են նոր թունավոր մոլեկուլի սինթեզի համար պատասխանատու գեները: Հետազոտողները խորհուրդ են տալիս վերահսկել խմելու ջրի ցանցը սնուցող ջրերը, քանի որ A. hydrillicola-ն ծաղկում է ամերիկյան լճերում և գետերում: Այս մոնիտորինգը կօգնի խուսափել մարդու առողջության համար հնարավոր վտանգներից:

Հետազոտությունը, որը հրապարակվել է Proceedings of the National Academy of Sciences ամսագրում, լույս է սփռում A. hydrillicola-ի հետաքրքրաշարժ և վտանգավոր հատկությունների վրա: Հետագա հետազոտություններով գիտնականները հույս ունեն ավելին բացահայտել այս տոքսինների մասին և պոտենցիալ օգտագործել դրանց ուժը բժշկական նպատակներով:

– Մարկուս Շվարկ և այլք, Ավելին, քան պարզապես արծվի մարդասպան. քաղցրահամ ջրային ցիանոբակտերիան Aetokthonos hydrillicola արտադրում է շատ թունավոր դոլաստատինի ածանցյալներ, Գիտությունների ազգային ակադեմիայի նյութեր (2023): DOI՝ 10.1073/pnas.2219230120