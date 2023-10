Նյարդային և իմունային համակարգերի միջև բարդ պարը. պատկերացումներ նեյրո-իմունային առանցքից

By

Չնայած տարբեր միավորներ լինելուն, նյարդային և իմունային համակարգերը ունեն բարդ փոխկապակցված հարաբերություններ: Երկու համակարգերի միջև այս բարդ պարը, որը հայտնի է որպես նեյրո-իմունային առանցք, վճռորոշ դեր է խաղում ուղեղի, մաշկի և ստամոքս-աղիքային տրակտի տարբեր ֆիզիոլոգիական գործընթացների կազմակերպման գործում: Այս համակարգերի բջիջների միջև հաղորդակցությունը հիացրել է այնպիսի գիտնականների, ինչպիսին է Հարվարդի բժշկական դպրոցի իմունոկենսաբան Իսահակ Չիուն:

Chiu-ի հետազոտությունը կենտրոնացել է T բջիջների, միկրոգլիայի և բակտերիաների միջև բարդ փոխազդեցությունների բացահայտման վրա՝ նեյրոդեգեներացիայի, մաշկի բակտերիալ վարակների և մանրէաբանական վարակների, ինչպիսիք են մենինգիտը, սիբիրախտը և կոլիտը: Նրա բացահայտումները լույս են սփռել ցավի և բորբոքման նոր մեխանիզմների վրա՝ բացահայտելով նեյրոնների, իմունային բջիջների և մանրէների դերն այս գործընթացներում:

Ցավը՝ վտանգը զգալու մարմնի հիմնարար կարողությունը, սերտորեն կապված է իմունային համակարգի հետ: Նոցիցեպտորային նեյրոնները, որոնք պատասխանատու են ցավի միջնորդության համար, փոխազդում են իմունային բջիջների հետ երկկողմանի փոխադարձ կապի միջոցով: Իմունային բջիջները արտադրում են նյութեր, որոնք կարող են ուղղակիորեն ազդել նյարդերի վրա՝ դարձնելով դրանք ավելի զգայուն ցավի նկատմամբ։ Իր հերթին, նոցիցեպտորները պահում են նեյրոպեպտիդներ, որոնք իմունային բջիջները կարող են զգալ՝ ազդելով նրանց վարքի վրա:

Chiu-ի հետազոտական ​​թիմը կենտրոնացել է նեյրոպեպտիդների վրա, ինչպիսիք են կալցիտոնինի գենի հետ կապված պեպտիդը (CGRP) և դրանց փոխազդեցությունը իմունային բջիջների, մասնավորապես մակրոֆագների, նեյտրոֆիլների, մոնոցիտների, T բջիջների և B բջիջների հետ: Թիմը պարզել է, որ այս նեյրոպեպտիդների և իմունային բջիջների ընկալիչների միջև փոխազդեցությունը կարող է ազդել ցիտոկինների արտադրության, մակրոֆագների բևեռացման, նեյտրոֆիլների հավաքագրման և T բջիջների արձագանքների վրա: Այս նեյրոպեպտիդները հզոր կարգավորիչ դեր են խաղում իմունիտետում:

Մանրէաբանական վարակների համատեքստում Չիուի թիմը բացահայտեց հետաքրքրաշարժ պատկերացումներ այն մասին, թե ինչպես կարող են բակտերիաների կողմից հափշտակվել ցավի մանրաթելերը: Օրինակ՝ Streptococcus pneumoniae-ով և Streptococcus agalactiae-ով առաջացած մենինգիտի դեպքում այս պաթոգենները ակտիվացնում են նոցիցեպտորային նեյրոնները ծակոտկեն ձևավորող թույնի միջոցով, որը կոչվում է պնևմոլիզին: Այս ակտիվացումը հանգեցնում է CGRP-ի արտադրությանը, որն իր հերթին ճնշում է մակրոֆագների կողմից պաշտպանիչ ցիտոկինների արտադրությունը՝ թույլ տալով բակտերիաներին գոյատևել և ավելի հեշտությամբ ներխուժել ուղեղ:

Իրենց հետազոտության միջոցով Չիուն և նրա թիմը կարողացել են մանիպուլյացիայի ենթարկել նեյրո-իմունային առանցքը կենդանիների մոդելներում, որպեսզի ուժեղացնեն իմունային համակարգի կարողությունը՝ պայքարելու բակտերիալ վարակների դեմ, ինչպիսին է մենինգիտը: Թիրախավորելով հատուկ մոլեկուլային փոխազդեցությունները և օգտագործելով in vivo և in vitro մոտեցումները՝ նրանք պատկերացումներ են ձեռք բերել նեյրոնների, իմունային բջիջների և միկրոբների միջև բարդ փոխազդեցության վերաբերյալ:

Այս հետազոտությունը նշանակալի հետևանքներ ունի թերապևտիկ ռազմավարությունների համար: Թիրախավորելով ցավի ուղիները, ինչպիսիք են CGRP-ի արգելափակումը, հնարավոր է ուժեղացնել իմունային պատասխանները վարակների դեմ: Նեյրո-իմունային առանցքի ըմբռնումը բացում է տարբեր հիվանդությունների և վարակների բուժման հնարավորությունների մի ամբողջ նոր տիրույթ:

