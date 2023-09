Մարդկային բջիջները հետևում են չափի և թվի օրինակին

By

Վերջերս հրապարակված Proceedings of the National Academy of Sciences ամսագրում ՄաքԳիլի համալսարանի հետազոտողները պարզել են մարդու բջիջներում մի հետաքրքրաշարժ օրինաչափություն, որը կարծես հետևում է մաթեմատիկական համաչափությանը ողջ օրգանիզմի վրա: Ուսումնասիրությունը բացահայտում է հակադարձ կապ բջիջների չափի և քանակի միջև՝ առաջարկելով փոխզիջում այս փոփոխականների միջև:

Բջիջների չափը և քանակությունը վճռորոշ դեր են խաղում մարդու մարմնի աճի և գործունեության մեջ: Այնուամենայնիվ, մինչ այժմ ոչ մի համապարփակ ուսումնասիրություն չի ուսումնասիրել այս գործոնների փոխհարաբերությունները ողջ մարդու օրգանիզմում: Այս բացը լրացնելու համար հետազոտական ​​թիմը տվյալներ է հավաքել ավելի քան 1,500 հրապարակված աղբյուրներից՝ ստեղծելու բջիջների չափի և հիմնական բջիջների տեսակների հաշվառման մանրամասն տվյալների բազա:

Հետազոտության արդյունքները ցույց են տալիս, որ բջիջների չափի մեծացման հետ բջիջների քանակը նվազում է և հակառակը: Սա նշանակում է, որ տվյալ չափի դասի բջիջները հավասարապես նպաստում են մարմնի ընդհանուր բջջային կենսազանգվածին: Բջջի չափի և քանակի միջև կապը ճշմարիտ է բջիջների տարբեր տեսակների և չափերի դասերի համար՝ ցույց տալով հոմեոստազի հետևողական օրինաչափություն:

Հետազոտողները գնահատում են, որ տղամարդն ունի մոտավորապես 36 տրիլիոն բջիջ, մինչդեռ կանայք՝ մոտ 28 տրիլիոն բջիջ, իսկ տասը տարեկան երեխան՝ մոտ 17 տրիլիոն բջիջ: Բջջային կենսազանգվածի բաշխումը գերակշռում է մկանային և ճարպային բջիջներով, մինչդեռ կարմիր արյան բջիջները, թրոմբոցիտները և սպիտակ արյան բջիջները զգալի ազդեցություն ունեն բջիջների քանակի վրա:

Հետաքրքիր է, որ յուրաքանչյուր բջիջի տեսակ պահպանում է բնորոշ չափերի տիրույթ, որը մնում է միատեսակ անհատի զարգացման ողջ ընթացքում: Այս օրինաչափությունը համահունչ է կաթնասունների տեսակների համար՝ առաջարկելով բջջային կենսաբանության հիմնարար սկզբունքը:

Ընդհանուր առմամբ, այս հետազոտությունը լույս է սփռում մարդու մարմնում բջիջների չափի և քանակի միջև բարդ հարաբերությունների վրա: Գտածոները արժեքավոր պատկերացումներ են տալիս բջիջների զարգացման և գործունեության վերաբերյալ՝ նոր ուղիներ բացելով կենսաբանության ոլորտում հետագա ուսումնասիրությունների համար:

Աղբյուրները `

– Գիտությունների ազգային ակադեմիայի նյութեր (2023)

– Երկրի և մոլորակային գիտությունների բաժին, ՄակԳիլ համալսարան, Կանադա: